西環短毛貓走失三日鄰居家尋回 警列誤會無人被捕 (22:33)

貓主樊小姐稱，失蹤的美國短毛貓名「細佬」，2個半月大，約半個月前以6千多元購買。懷疑因開門取外賣時，「細佬」趁機衝出門外，當時沒有為意，相信牠在走廊被人抱走，樊希望盡快交還愛貓。至晚上貓主樊小姐於facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，指與鄰居打招呼時，發現失貓於鄰居家中，樊小姐稱年長男鄰居起初不願歸還貓隻，稱事主失貓是自己原本養的貓所生，樊遂通知警方，其後鄰居的外傭返回單位，經溝通後，鄰居最終願意歸還貓隻。

今晨（11日）9時許，警方接獲一名女子報警，指飼養的小貓日前在西環卑路乍街116號住所失去蹤影，懷疑被人偷走。警員到場調查後，沒有證據顯示有人偷走貓隻，列作遺失動物處理。

貓主樊小姐稱，失蹤的美國短毛貓名「細佬」，2個半月大，約半個月前以6千多元購買。懷疑因開門取外賣時，「細佬」趁機衝出門外，當時沒有為意，相信牠在走廊被人抱走，樊希望盡快交還愛貓。