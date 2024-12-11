漢鼎書院有家長疑未能贖回學校債券　警接11宗報案　蔡若蓮稱嚴肅跟進 (12:41)

漢鼎書院創辦人徐莉今早在校外接受傳媒訪問時指，學校持分者不少，包括在學學生、學生家長及老師等，已退學的學生家長權益亦「非常重要」，稱所做一切「就是保障所有持分者的權益，我們絕不迴避任何問題，也不迴避自己的責任。」

蔡若蓮出席活動後表示，私立學校需自負盈虧，而學校財務狀况會受很多因素影響，呼籲家長選擇學校及參與相關計劃時，要特別留意詳細條款合約及學校財務狀况。她亦說，新來港的非本地家庭可透過多個渠道獲取有關不同學校的資訊，包括人才辦亦有一站式資訊，呼籲家長要仔細閱讀資料，若有不清楚之處要作查詢。

教育局已要求該校停收建校債券，被問到做法會否太遲，蔡若蓮表示，當局一直與學校跟進情况，前期跟進工作主要針對學生學習及學校運作方面。對於如何協助家長追討，她說，教育局於2023年8月起，就私立學校收取債券設立明確審批機制，學校須獲教育局批准後方可收取債券資金，原則包括確保學校有良好管治、投資者權益有合理保障等，局方會密切留意情况、按原則處理。