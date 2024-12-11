明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

漢鼎書院有家長疑未能贖回學校債券　警接11宗報案　蔡若蓮稱嚴肅跟進 (12:41)

黃竹坑私立學校漢鼎書院有家長疑未能贖回早前購入的學校債券。教育局長蔡若蓮今（11日）表示，當局非常關注事件，正嚴肅跟進，會確保目前百多名在讀學生學習及教學質素不受影響。警方指，西區警署於11月15至18日接獲11名市民報案，指其子女入讀香港仔黃竹坑道一間學校時購入學校債券，惟退學後未獲退還相關款項，涉款合共約580萬元。 經初步調查，案件列作「求警調查」，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。 

漢鼎書院創辦人徐莉今早在校外接受傳媒訪問時指，學校持分者不少，包括在學學生、學生家長及老師等，已退學的學生家長權益亦「非常重要」，稱所做一切「就是保障所有持分者的權益，我們絕不迴避任何問題，也不迴避自己的責任。」

蔡若蓮出席活動後表示，私立學校需自負盈虧，而學校財務狀况會受很多因素影響，呼籲家長選擇學校及參與相關計劃時，要特別留意詳細條款合約及學校財務狀况。她亦說，新來港的非本地家庭可透過多個渠道獲取有關不同學校的資訊，包括人才辦亦有一站式資訊，呼籲家長要仔細閱讀資料，若有不清楚之處要作查詢。

教育局已要求該校停收建校債券，被問到做法會否太遲，蔡若蓮表示，當局一直與學校跟進情况，前期跟進工作主要針對學生學習及學校運作方面。對於如何協助家長追討，她說，教育局於2023年8月起，就私立學校收取債券設立明確審批機制，學校須獲教育局批准後方可收取債券資金，原則包括確保學校有良好管治、投資者權益有合理保障等，局方會密切留意情况、按原則處理。

相關字詞﹕編輯推介 漢鼎書院 蔡若蓮

上 / 下一篇新聞