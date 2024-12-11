解除藍、綠的士經營範圍限制？　陳美寶：按的士角色及本港發展適時檢討　無計劃增發的士牌 (12:20)

當局指現時全港有18163輛登記的士，當中15250輛為市區的士、2838輛為新界的士、75輛為大嶼山的士。根據法例規定，新界的士及大嶼山的士均有指定的營業地區，市區的士則無相關規定，可以接載乘客至任何地區（東涌道及南大嶼山的道路除外）。政府引入新界和大嶼山的士，目的為確保有足夠的士為新界鄉郊和偏遠地區提供的士服務。新界的士營運範圍主要限於新界東北（沙田以北）和新界西北（荃灣以北）的地區。

陳美寶表示，因應不斷變化的情况、新界的士營辦商及新界居民的要求，政府不時檢討新界的士的許可營業地區，並作出適度調整，包括容許新界的士於個別地點提供服務，例如港珠澳大橋香港口岸、沙田馬場、沙田威爾斯親王醫院、坑口港鐵站等。

她亦指出，政府一直按照既定政策考慮是否需要增發的士牌照，又說過去數年，的士營運受到疫情和經濟因素影響而面對一定困難，據業界反映，現時仍然有小部分的士被閒置，加上運輸署於2024年初進行的調查顯示的士供應近年大致保持穩定，故當局暫無計劃增發的士牌照。

陳美寶認為，市民近年更關注整體的士服務質素，當局未來會繼續透過不同渠道收集市場資訊，密切監察的士服務的供應情况，並與的士業界保持溝通，確保的士服務的穩定性及行業的健康發展。