孫玉菡率社福機構主席參觀國安展廳 (22:17)

提升國家安全的意識和執行機制方面，他指社署已將《香港國安法》及《維護國家安全條例》相繼列入受社署資助服務的「服務質素標準」相關文件；亦在服務規格說明書、服務協議、物料供應及採購規定加入有關維護國家安全的責任及規定；以及在申請於公眾地方舉辦慈善籌款活動的指引中，列明慈善籌款的收入不可用於從事或支持任何非法或不利於國家安全的行為和活動等。他說社署至今沒有發現任何違規情况，但相關保障有必要存在。

他指，社署今年十月公布的《社會福利服務整筆撥款津助手冊》修訂版亦訂明所有營辦津助福利服務的機構，在提供服務時須掌握並遵守《香港國安法》及《維護國家安全條例》。

另外，本周六（14日）為修例改組社工註冊局後首次選舉。孫玉菡指共有三個票站分別位於港島、九龍及新界，今次與過往不同之處為實名投票。他積極呼籲註冊社工前往投票，一同支持重組後社工註冊局首次選舉，選任賢能。他希望選出8名社工領袖，能令社工業界專業發展盡快踏上另一台階。