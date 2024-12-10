WeChat Pay稱願助的士司機電子支付　「收錢碼」不收手續費 (19:55)

政府擬在日後要求的士司機必須有兩類或以上的電子支付方式，包括二維碼及非二維碼途徑，有的士業界擔心手續費等成本，會造成額外開支。繼八達通昨回覆本報表示，無向的士司機收取手續費，WeChat Pay HK亦回覆本報稱，的士司機於WeChat Pay HK開通「的士收錢碼」後，可免費享用服務，不收取任何手續費。

WeChat Pay HK指，的士司機於開通「的士收錢碼」後，可支持收取港人及內地旅客的車資，包括透過本港的WeChat Pay HK（港幣錢包）及微信支付（人民幣錢包）付款，司機收款會以港幣結算。另外，透過八達通流動收款機亦可有WeChat Pay HK及微信支付的支付選項，或透過Wonder電子咪表付款。為鼓勵的士司機增設電子支付選項，WeChat Pay HK表示已聯同微信支付向全港的士司機派發價值300元起的獎賞優惠。