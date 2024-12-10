黎智英案｜黎指曾因國安法刪除Whatsapp對話記錄　但警方檢走手機時發現信息仍在 (19:17)

據辯方展示的資料，2020年7月10日舉行的《蘋果》飯盒會結束後，時任《蘋果》總編輯、認罪被告羅偉光在「Slack」發信息提及「國安法影響」，包括與專欄作家對外聯繫可轉用Signal、設24小時熱線支援被捕同事，以及「採訪時拍攝到港獨、光復香港相片，如只是報道可以出，只要不涉鼓吹宣傳，會再問法律意見」等。黎供稱，上述訊息應是該次飯盒會的會議紀要，稱《蘋果》員工曾就使用港獨相關新聞圖片展開討論。

據辯方展示的資料，黎同日向助手Mark Simon發信息稱，在WhatsApp上找到一些「不尋常的事」，但不知是什麼，安全起見已刪除他們和郭明瀚的通訊群組信息。不過，辯方指出，警方同年8月檢取黎的手機時，發現黎、Simon和郭明瀚的通訊紀錄仍存在。黎在庭上解釋，他當時或無法將信息刪除。

另一方面，辯方就2020年7月12日，黎智英在《蘋果》發表的文章〈從荒蕪到繁榮 再墜封建懸崖〉提問。黎在文中指，「國安法攬炒式讓我們真正回歸祖國的懷抱」，又稱《國安法》「深夜刊憲馬上生效，就是要我們馬上嘗到活在共產主義制度下的恐怖」。

黎智英稱，他之所將攬炒扣連《國安法》，是因為《國安法》摧毁自由；至於「活在共產主義制度下的恐怖」一句，黎稱活在共產主義下是可怕的，並在辯方追問下提到，自己在12歲從內地來港，因為「中國很糟糕，而香港很有吸引力，對我來說就像天堂一樣」。黎同意，過去40年內地經濟有進步，但政治上仍「恐怖」；黎另重申無意透過上述文章煽動他人憎恨中央政府，自言「身上沒有仇恨」。審訊明續。