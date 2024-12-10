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張祺忠殺妻案年初上訴得直發還重審　上訴庭今指原審法官剔除心理學家證供造成不公 (18:46)

時任港大機械工程學系副教授張祺忠，涉2018年在港大宿舍用電線勒斃妻子及藏屍，受審後他被陪審團裁定謀殺罪成，依例判囚終身。張祺忠不服定罪早前上訴得直，獲撤銷定罪，案件發還另一法官重審。上訴庭今午（10日）頒判辭解釋理由，提到辯方的臨牀心理學家證實張祺忠出現中度嚴重的抑鬱徵狀，而原審法官引導陪審團時剔除心理學家的證供，牽涉能否以「神志失常」作抗辯理由，造成不公。

上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成及潘敏琦於今年2月聽取陳辭後裁定上訴得直。判辭引述上訴方爭議指，原審法官沒恰當地總結控方的基礎，而促請陪審團拒納辯方的精神科醫生之證供，原審應撤回謀殺控罪；而且原審法官在解釋減責至誤殺的「神志失常（diminished responsibility）」理由時，就「重大損害」字眼錯誤引導陪審團。惟上訴庭不接納上述理據。

上訴方另爭議，針對被告能否以神志失常作減責理由時，原審法官錯誤引導陪審團剔除辯方證人、臨牀心理學家鄭健榮的證供。鄭健榮當時認為張壓抑自己情緒，他控制情緒的能力低，對於張無法回想殺妻過程，鄭不感意外，他指當一人承受極大壓力、情緒騎劫理性時，可能忘記事情。

律政司一方則稱，鄭健榮的證供明顯關乎張祺忠的心理狀況，應交由精神科專家判斷，特別是他是否喪失自制能力。上訴庭指難以接受律政司一方說法，指被告是否患上神志失常需由精神科醫生診斷，但心理學家的證供也可以呈堂，並和神志失常的抗辯理由相關。

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