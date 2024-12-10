政府擬撥逾6億資助巴士的士換電動車型 (18:24)

局方建議，資助約600部專營巴士營辦商新更換或添置的單層及雙層電動巴士，每輛分別資助40萬元及80萬元，或購置車輛資本成本的25%，以較低者為準，擬議總資助料涉及約4.7億元。至於的士，局方擬資助業界購置3000輛電動的士，並會邀請車齡最舊的3000輛的士車主接受資助配額，建議每輛資助4.5萬元，料涉總資助為1.35億元。

資助計劃要求，專營巴士營辦商須在2027年底前訂購電動巴士，並在2029年底前完成車輛交付及登記，且資助額的25%將在電動巴士達到特定績效指標後，如預先指定的行駛里數後發放。而的士車主須在邀請信發出後兩個月內回覆，並在六個月內訂購電動的士，訂購後的12個月內為該電動的士領牌，如當中有車主不接受配額，將按車齡邀請其他車主。

為達至2050年車輛零排放的目標，政府於去年《施政報告》提出制訂《路線圖》及提供配套支持，以實現在2027年底前投入約700輛電動巴士和約3000輛電動的士的目標。《路線圖》提及，將於鼓勵為主推動綠色轉型，以資助形式為主，予巴士營辦商和的士業界有足夠空間和時間轉型，並會循序漸進，同時避免轉嫁成本予乘客。

《路線圖》指，現時約6000輛專營巴士中，僅1.4%為電動巴士，而電動巴士價格較傳統柴油巴士高約50%；至於的士，全港目前約有1.8萬輛，只有約0.5%為電動。環境及生態局署理副秘書長楊戎表示，由於有關電動車輛佔比非常低，成本亦較高，認為業界在初步轉型時需政府「推一推」以減低負擔。他又稱，過去5年雙層巴士的價格跌了三成，電動的士價格與石油氣或混能車輛相若，認為未來在電動車「功能愈來愈好、價格愈來愈平，車種愈來愈靚」時，業界自然有誘因轉電動車，屆時政府未必需再資助換車。

《路線圖》亦涉及充電設施安排，其中大型車輛如電動巴士、貨車及車隊將在車廠、公共運輸交匯處等地補電，而的士則被安排使用「覆蓋全港的高速充電網絡」。由於的士全天運作，電動的士須使用輸出功率達100千瓦或以上的充電樁，當局計劃透過改建傳統油站為高速充電站、開放巴士車廠充電設施，以及在的士站設高速充電樁等措施，在2027年底於全港增設至少500個充電樁，預計可滿足3000架電動的士的充電需求。

至於電動巴士的配套設施，局方指，專營巴士營辦商將自費為營運安排必要配套設施，包括但不限於充電設施和維修人員，當局則會在政策上協助在車廠安裝充電設施，如物色更多合適地方建立供巴士用充電設施、支持改變土地用途作高速充電站的規劃建議等，另外新公共交通交匯處、巴士總站亦會預留位置安裝巴士專用充電設施。此外，當局已於去年起開辦電動車維修保養證書課程和安全認知課程，並設立電動車培訓工場，以培訓更多合資格技工。