涉獅子山頂展字句被控　「陳伯」罪脫稱鬆一口氣 (17:18)

被告陳基裘（76歲，報稱退休人士）被控於2023年9月28日在獅子山郊野公園，沒有在效野公園及海岸公園管理局總監批給的許可證下展示條幅。控方案情指，當日警方在上址截停被告，在他身上搜出3副對聯，其後將被告放行。同年10月5日，警方到被告寓所搜查，找出涉案3副對聯。漁農署確認署方沒有收到被告展示條幅的申請。控方亦呈堂片段及照片，顯示被告持涉案對聯登上獅子山。

裁判官林子康裁決時表示，控方指即使只是在郊野公園內一次過展示條幅，已構成對其他公園使用者的滋擾，即屬違法；辯方引用「法輪功學員」案例，指「展示」須具永久或有規律。林官接納辯方案例就「展示」的詮釋適用於本案，並指從呈堂片段顯示被告最多手持條幅數秒，時間很短，故不構成永久或有規律展示，裁定被告罪脫。其後辯方申請訟費，控方反對，並指本案為首宗就相關條例有關「展示」詮釋，涉及公眾利益，林官聽後表示雖認同有關說法，但考慮被告無自招嫌疑，故批准辯方訟費。

陳基裘在脫罪後，庭外一度激動流淚，表示他為本案被困擾逾一年，其間承受的壓力及苦衷難以形容，並指如今脫罪後讓他鬆了一口氣。