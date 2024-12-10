明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉獅子山頂展字句被控　「陳伯」罪脫稱鬆一口氣 (17:18)

社運人士「陳伯」陳基裘涉去年9月在獅子山頂展示「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」字句，一周後被捕。他早前否認一項「沒有許可證下於郊野公園內展示條幅」罪，經審訊後今日（10日）在九龍城裁判法院被裁定罪名不成立，裁判官接納辯方對於「展示」的詮釋，認同被告在很短時間內手持條幅，不構成永久或有規律展示。裁判官另指本案為首宗就《郊野公園及特別地區規例》有關「展示」詮釋，但考慮被告沒有自招嫌疑，故批准他獲訟費。

被告陳基裘（76歲，報稱退休人士）被控於2023年9月28日在獅子山郊野公園，沒有在效野公園及海岸公園管理局總監批給的許可證下展示條幅。控方案情指，當日警方在上址截停被告，在他身上搜出3副對聯，其後將被告放行。同年10月5日，警方到被告寓所搜查，找出涉案3副對聯。漁農署確認署方沒有收到被告展示條幅的申請。控方亦呈堂片段及照片，顯示被告持涉案對聯登上獅子山。

裁判官林子康裁決時表示，控方指即使只是在郊野公園內一次過展示條幅，已構成對其他公園使用者的滋擾，即屬違法；辯方引用「法輪功學員」案例，指「展示」須具永久或有規律。林官接納辯方案例就「展示」的詮釋適用於本案，並指從呈堂片段顯示被告最多手持條幅數秒，時間很短，故不構成永久或有規律展示，裁定被告罪脫。其後辯方申請訟費，控方反對，並指本案為首宗就相關條例有關「展示」詮釋，涉及公眾利益，林官聽後表示雖認同有關說法，但考慮被告無自招嫌疑，故批准辯方訟費。

陳基裘在脫罪後，庭外一度激動流淚，表示他為本案被困擾逾一年，其間承受的壓力及苦衷難以形容，並指如今脫罪後讓他鬆了一口氣。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞