退休總督察涉2019年反修例示威「呃OT」罪脫　官指證人供辭不可信 (17:05)

被告葉春榮否認一項公職人員行為失當罪，以及7項代理人使用虛假文件欺騙主事人的交替控罪。控方早前傳召兩名簽署被告逾時工作（OT）津貼的上司作供，其中時任沙田警區分區指揮官馬勝遠供稱為免被告毁滅證據，遂在電腦系統上簽核津貼。裁判官莫子聰質疑馬的說法不可信，若被告刪除證據，會在警方電腦留下紀錄，加上馬在盤問下迥避問題，證供可信性成疑。

助理分區指揮官（行動）劉德儀（音譯）則供稱，因行動忙碌，沒有定期審查被告申領OT表格，否認自己疏忽。惟莫官表示，劉手上有警員記事冊、分區報告等所有資料，可以審核被告OT時數是否真確。莫官引述證據指，劉有數日負責行政工作，不必就緊急行動候命，她供稱事忙只是藉口，或涉疏忽。

莫官表示，被告申報在2019年8月的7個時段OT，包括在「保衛警署」行動完結後繼續工作，惟劉德儀沒有查問被告的工作性質，無法完全排除被告曾參與「保衛警署」和「踏浪者行動」任務。莫官強調，控方無證據顯示被告沒有OT工作，不能排除被告真誠相信自己參與「踏浪者行動」，裁定8罪不成立。辯方裁決後申請索取訟費，惟莫官認為被告有自招嫌疑，拒批訟費。