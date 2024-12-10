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黎智英案｜黎智英稱設直播節目冀香港勿消失於國際視線　否認與郭明瀚對話屬勾結外力 (15:06)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案，今（10日）第106日審訊，黎智英供稱，他開設「Live Chat with Jimmy Lai」節目的原意是讓海外群眾知道香港正發生的事，令香港不會消失於「國際銀幕」上。黎又確認節目開播同日，他與助手Mark Simon、民主黨創黨主席李柱銘和美國駐港前領事郭明瀚（James Cunningham）曾在WhatsApp群組討論「找方法繼續下去」的事宜，黎否認該是「勾結外國勢力群組」，又指他無如李柱銘般退出群組，一來相信相關討論不會再發生，二來因郭是他好友，退出群組顯得無禮。

辯方指由黎智英主持的節目「Live Chat with Jimmy Lai」於2020年7月9日首播，首集以問答形式舉行，黎提及《國安法》一旦實施，香港將迎來終結，市民不再受法治保障，商人不能如常營商，唯一方法是靠攏政府官員，而對方必定會收取「保護費」，代表香港會如內地般貪污成風。法官杜麗冰問黎基於甚麼指稱政府官員收「保護費」？黎表示因此情况發生在內地，若香港無法治與內地無異。杜官追問，即黎僅將內地情况套用到香港，黎稱「我是基於事實預測」。

辯方指根據黎智英手機通信紀錄，他與Mark Simon、李柱銘和郭明瀚同為一群組成員，群組7月3日和4日有過一些討論，至節目開播同日郭表示「讓我們以其他方式繼續做，關於如何限制中共，需找到一種方式來創造受國際保護的運動、政府，制約香港政府和保安機構。或對中國重視的資產施加壓力，例如匯豐⋯⋯過去美國可組織，但現在不可以了」。

黎指群組原意是討論現况，透過其餘3人的腦筋尋找解決問題的方法，其中郭明瀚曾離港赴美為當地政府工作，已退休多年。黎指他不明白對方提及「限制中共」的意思，至於「過去美國可組織」的說法，黎引述他在信息的回應，稱「這樣做的危機的勾結外國勢力⋯⋯我們不能與之扣連」。辯方提到李柱銘隨後退出群組，黎智英在李離開後發信息稱「我想我們可以保留群組，雖然他（李）建議我退出」。黎確認李或曾致電他著他退出，但「我沒有他那麼小心」，最終他無這樣做。

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