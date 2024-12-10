反恐條例第二案｜被告李嘉濱向警稱受人威脅遂明愛醫院放煙彈 (14:59)

本案首7名被告包括李嘉濱被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪，李另被加控妨礙司法公正罪。

控方繼續播放李嘉濱的錄影會面，時任「O記」、現任國安處的警員陳國威與同僚問及下，李表示依照外號「五飛」男子的指示，而在當年1月27日將煙彈放在明愛醫院，李決定放在男廁馬桶後地下，別稱「羅師傅」的男子為李把風，李未有點火並於一分鐘內離開。李解釋，煙彈內有電路板及接駁電線，透過SIM卡接收訊號後有如火柴頭點燃著火。

李表示，他擺放煙彈後告知「五飛」，李看新聞才知煙彈引爆，他事後乘的士前往梨木樹燒烤場燒掉所穿的衫褲及更衣。李澄清行動只有他與「五飛」知悉，李曾與不知名男子在大角嘴宏創方兩個單位烹煮炸藥及倒進共3個玻璃樽，一個因「污糟、唔鍾意」而丟棄，餘下一個狀態穩定及放在宏創方。

李交代他任職裝修判頭，當時租住宏創方一個單位，他不知道上述不知名男子是同案被告吳子樂，而李和該男子、「羅師傅」、「五飛」、名叫「西瓜」男子同屬一個Telegram群組成員。

陳國威庭上供稱，他帶李嘉濱返回報稱居住的西營盤某大廈1樓單位搜屋，同僚檢取了12把魚生刀，陳以藏有攻擊性武器罪拘捕李。後來陳獲上級通知有人報案指遺失魚生刀，李遂稱他其實住在該大廈2樓，陳再以誤導警務人員罪宣布拘捕李。