明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案｜被告李嘉濱向警稱受人威脅遂明愛醫院放煙彈 (14:59)

《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，今（10日）在高院踏入第13天審訊。次被告李嘉濱在與警方錄影會面中，承認受人威脅而放置煙彈於明愛醫院，李稱事後無收到報酬，此舉目的是保障自己安全，「無諗住傷害任何人」，亦無目標人物。警員再問李擬用炸彈炸傷多少無辜人士。李強調「依個唔係炸彈，只係煙彈」。

本案首7名被告包括李嘉濱被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪，李另被加控妨礙司法公正罪。

控方繼續播放李嘉濱的錄影會面，時任「O記」、現任國安處的警員陳國威與同僚問及下，李表示依照外號「五飛」男子的指示，而在當年1月27日將煙彈放在明愛醫院，李決定放在男廁馬桶後地下，別稱「羅師傅」的男子為李把風，李未有點火並於一分鐘內離開。李解釋，煙彈內有電路板及接駁電線，透過SIM卡接收訊號後有如火柴頭點燃著火。

李表示，他擺放煙彈後告知「五飛」，李看新聞才知煙彈引爆，他事後乘的士前往梨木樹燒烤場燒掉所穿的衫褲及更衣。李澄清行動只有他與「五飛」知悉，李曾與不知名男子在大角嘴宏創方兩個單位烹煮炸藥及倒進共3個玻璃樽，一個因「污糟、唔鍾意」而丟棄，餘下一個狀態穩定及放在宏創方。

李交代他任職裝修判頭，當時租住宏創方一個單位，他不知道上述不知名男子是同案被告吳子樂，而李和該男子、「羅師傅」、「五飛」、名叫「西瓜」男子同屬一個Telegram群組成員。

陳國威庭上供稱，他帶李嘉濱返回報稱居住的西營盤某大廈1樓單位搜屋，同僚檢取了12把魚生刀，陳以藏有攻擊性武器罪拘捕李。後來陳獲上級通知有人報案指遺失魚生刀，李遂稱他其實住在該大廈2樓，陳再以誤導警務人員罪宣布拘捕李。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞