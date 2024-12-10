許金山認與博士學生婚外情　稱妻子曾要求與情婦當面對質 (14:57)

被告許金山今早步上證人台，以英語作供。許金山表示與妻子黃秀芬結婚後，妻子成為家庭主婦，由他工作養家。許提及2004年認識學生李泳怡（Shara），兩人起初未相熟，許進行下腔靜脈受孕胎壓迫的研究，找Shara幫忙撰寫放射報告，兩人於2006年關係更進一步。

許金山自言中文不佳，無法教導女兒做中文功課，Shara特意為其女兒補習，是女兒眼中的好老師。許稱有時帶小朋友外出游泳，Shara也會參與。許說「不知何故，我的外表對Shara有吸引力」（somehow I became physically attractive to Shara），兩人開始聊天和打情罵俏，關係愈來愈親密，成為情侶。

許金山指Shara年幼喪父，在破碎家庭長大，所以他承諾這段關係不會影響家庭，會和Shara保持低調。許坦言和妻子性生活不順，所以向Shara尋求安慰，不久妻子揭發婚外情，對他背叛婚姻相當痛苦。許一度停止出軌，僅和Shara保持工作關係，Shara亦不再上門補習，但他感覺沮喪難受，遂向Shara提議重修舊好。

許金山表示，妻子知道後激動落淚，要求和Shara私下見面，Shara同意會面。許擔心妻子持刀或武器攻擊Shara，幸好妻子沒這樣做。