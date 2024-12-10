許金山認與博士學生婚外情　稱妻子曾要求與情婦當面對質 (14:57)

中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻子黃秀芬及次女許儷玲，被控兩項謀殺罪，今（10日）於高院續審。許金山自辯承認和博士學生李泳怡發展婚外情，形容兩人猶如小朋友追求「興奮」，不打算有長久關係。許金山提及，妻子一度要求和情婦見面對質，許擔心妻子持刀攻擊情婦，幸好最後沒有事發生。
被告許金山今早步上證人台，以英語作供。許金山表示與妻子黃秀芬結婚後，妻子成為家庭主婦，由他工作養家。許提及2004年認識學生李泳怡（Shara），兩人起初未相熟，許進行下腔靜脈受孕胎壓迫的研究，找Shara幫忙撰寫放射報告，兩人於2006年關係更進一步。
許金山自言中文不佳，無法教導女兒做中文功課，Shara特意為其女兒補習，是女兒眼中的好老師。許稱有時帶小朋友外出游泳，Shara也會參與。許說「不知何故，我的外表對Shara有吸引力」（somehow I became physically attractive to Shara），兩人開始聊天和打情罵俏，關係愈來愈親密，成為情侶。
許金山指Shara年幼喪父，在破碎家庭長大，所以他承諾這段關係不會影響家庭，會和Shara保持低調。許坦言和妻子性生活不順，所以向Shara尋求安慰，不久妻子揭發婚外情，對他背叛婚姻相當痛苦。許一度停止出軌，僅和Shara保持工作關係，Shara亦不再上門補習，但他感覺沮喪難受，遂向Shara提議重修舊好。
許金山表示，妻子知道後激動落淚，要求和Shara私下見面，Shara同意會面。許擔心妻子持刀或武器攻擊Shara，幸好妻子沒這樣做。