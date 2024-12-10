明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

13歲少年推單車横過大埔公路行人路捱撞　私家車司機囚13個月及停牌兩年 (14:39)

去年5月，一名13歲少年推單車横過大埔公路行人路時，疑被衝紅燈的私家車撞至顱骨及右腳骨折，一度要留醫深切治療部。涉事司機早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（10日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官判刑時提到，涉事車輛超速程度不算高，接納被告非蓄意衝燈，同時批評被告駕駛時欠留心路況，跟「完全無專注」分別不大，判被告監禁13個月、停牌兩年，以及自費完成駕駛改進課程​。

被告王本方（63歲，退休人士）早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪候懲。暫委法官劉綺雲引述辯方求情稱，被告大學畢業後，在中學擔任實驗室技術員38年，直至60歲退休，親友皆讚揚他為人善良、奉公守法、處事謹慎及非常注意安全；辯方又指，案發後被告一直深感自責、睡不安寧，事後不打算駕駛，被告早前亦親撰求情信向事主表達歉意，望對方早日康復。

劉官判刑時稱，被告駕駛的車輛撞到事主時，以時速60多公里行駛，超速程度在同類案件不算高，接納被告非蓄意衝燈，同時批評被告駕駛時欠專注，與「完全無專注」分別不大。劉官亦概述事主的9份醫療報告內容，指傷勢嚴重的事主去年11月完成治療，目前康復進展尚算良好，可以步行、做運動，聽覺亦正常，惟仍需跟進情緒控制等問題。

劉官指出，被告的罪責屬「中度較低」，認為判監是唯一選擇，決定以監禁22.5月為量刑起點，基於被告認罪和沒有定罪及交通違例紀錄，減刑至監禁13個月。

案情指，去年5月6日晚上約10時，當時13歲的麥姓事主於大埔公路元洲仔段推單車過路，遭被告駕車衝紅燈撞倒。警方到場後發現事主不省人事，遂將他送院治理；被告則在沒有警誡下稱，「我聚完餐準備返屋企，去到紅綠燈嗰度，砰一聲就撞倒佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車」。警方同晚檢閱行車紀錄儀後拘捕被告。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞