啟德零售館保齡球中心下月辦兩項大賽　保齡球總會稱新場租貴虧損難免 (14:37)

啟德體育園內的啟德零售館料於今月中啟用，中國香港保齡球總會將率先租用零售館內的保齡球中心舉辦兩項列入M品牌的國際賽事。總會主席劉掌珠表示，所有涉海外隊伍的大型賽事日後將移師啟德舉辦，惟新場館場租較貴，開支再增下，「（總會）難免會虧損」。
啟德零售館內的保齡球中心今（10日）舉辦開幕儀式，下月將舉辦「IBF保齡球世界杯2025」及「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」。多名港隊代表今亦到場練習，視障運動員張凱童表示，主場作賽為運動員帶來正面影響，除可提早到在賽場練習外，亦能吸引更多市民觀看比賽，盼助推廣保齡球。
主辦比賽的中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，保齡球比賽不似其他球類賽事能吸引大量觀眾入場支持，加入新場館租金高於舊場地，「（搞比賽）不一定賺到錢，有時亦會收支不平衡，但虧損的也是總會的私己錢」。
劉掌珠續指，政府會資助每項賽事總開支的85%，總會須負責其餘15%費用，只能自行籌款。她期望政府可提高資助額，「最好當然全額，但你很難叫他100%畀晒」。
保齡球中本月18日起開放予公眾入場
新開幕的保齡球中心將於本月18日起開放予公眾入場，設有40條保齡球道。收費方面，成人每局收費45至58元不等，學生及長者則由35元至58元不等，不同時段不同收費；場內另提供保齡球鞋租用服務。