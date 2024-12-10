啟德零售館保齡球中心下月辦兩項大賽　保齡球總會稱新場租貴虧損難免 (14:37)

啟德零售館內的保齡球中心今（10日）舉辦開幕儀式，下月將舉辦「IBF保齡球世界杯2025」及「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」。多名港隊代表今亦到場練習，視障運動員張凱童表示，主場作賽為運動員帶來正面影響，除可提早到在賽場練習外，亦能吸引更多市民觀看比賽，盼助推廣保齡球。

主辦比賽的中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，保齡球比賽不似其他球類賽事能吸引大量觀眾入場支持，加入新場館租金高於舊場地，「（搞比賽）不一定賺到錢，有時亦會收支不平衡，但虧損的也是總會的私己錢」。

劉掌珠續指，政府會資助每項賽事總開支的85%，總會須負責其餘15%費用，只能自行籌款。她期望政府可提高資助額，「最好當然全額，但你很難叫他100%畀晒」。

保齡球中本月18日起開放予公眾入場

新開幕的保齡球中心將於本月18日起開放予公眾入場，設有40條保齡球道。收費方面，成人每局收費45至58元不等，學生及長者則由35元至58元不等，不同時段不同收費；場內另提供保齡球鞋租用服務。