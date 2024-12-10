醫衛局料有足夠牙醫參與青少年護齒共治 (11:54)

陳松青透露，牙醫學會有份建議展開共治計劃，而早前參與「慢病共治計劃」共付的七成醫生定價等於、甚至低於政府建議額，又強調計劃每年僅資助一次口腔檢查及風險評估，服務量小，所需的牙醫的數目亦不多。他續指，牙醫有空間自主定價，但計劃推出後當局會檢視共付水平，亦已規定要定價透明，若牙醫要提供額外項目，如補牙、剝牙、X光等亦要向市民講明。

本月30日起牙科街症服務網上派籌，衛生署牙科服務主任顧問許美賢於同一節目表示，登記時間是早上9時半至11時半，預約翌日牙科名額，每名長者可選擇三間意向診所並排序，抽籤時將因應次序抽籤，當日12時半將有短信通知抽籤結果，若出現剩籌當局會於派籌網刊出提示，市民可撥打熱線電話取籌，先到先得。此外，對於初期或有長者未必適應網上系統的情况，徐指已經聯絡18地區康健中心、區議會和關愛隊等，協助長者登記。