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賽馬會捐千萬支持青聯推愛家共融計劃 惠及3600名弱勢家庭成員及社區服務受惠者 (20:06)

香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐1,014萬元支持香港青聯交流基金推行為期三年的「賽馬會愛家共融計劃」。 計劃今天（9日）在香港青年聯會第32屆會慶及會董會就職典禮暨「賽馬會愛家共融計劃」啟動禮上正式推出。計劃明年2月開始，預計惠及2,400名來自弱勢家庭的青少年及其父母，以及1,200名社區服務受惠者。 

主禮嘉賓包括中聯辦副主任劉光源、政務司長陳國基、外交部駐港特派員公署副特派員方建明、保安局長鄧炳強、民政及青年事務局長麥美娟、馬會副主席廖長江、香港青年聯會主席林顥伊、全國青聯秘書長趙博、江蘇省委統戰部副部長李衛華、中聯辦青年工作部副部長萬寧等。 

「賽馬會愛家共融計劃」將透過一系列針對年輕人及其家庭的活動，促進家庭和諧及抗逆力。其中包括師友工作坊，讓弱勢年輕人與來自不同專業背景的導師建立聯繫，使他們能夠擴大社交圈子並獲取新資源。

計劃亦會舉辦以歷奇為本、協助促進家庭關係的活動，例如本地文化遊，為父母與子女提供更多共度優質時間的機會。此外，年輕人及其家人可通過計劃參與各類型義工活動，以及每年一次的大灣區之旅，旨在匯聚背景相似的家庭，有助為他們建立充滿關懷和支持的社區網絡。 

 

相關字詞﹕賽馬會；香港青聯

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