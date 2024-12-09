議員關注廣東院舍質素監管　勞福局重申若院舍不合資格將被剔除 (18:52)

廣東院舍照顧服務計劃下，現有11間院舍，分布於廣州、佛山、深圳、中山、及肇慶，共提供約1300個宿位。社署也會委託有為居於內地港人提供服務經驗的香港非政府機構提供關愛服務，以定期探訪、電話聯絡等方式助長者適應內地生活。

政府也擬於明年下半年推出試行計劃，為入住廣東院舍長者分擔部份醫療費用，上限為每人每年門診費用一萬元人民幣、及住院費用三萬元人民幣。理賠服務將由有處理內地醫療費用經驗的公司承辦。

立法會福利事務委員會討論上述計劃，社福界議員狄志遠表示，擔心內地院舍質素不能維持，關注對內地院舍的質素及運作的監管。

勞福局副局長何啟明指，內地安老院透明高，但香港與內地制度上有不同，要尊重當地制度。他也指，如內地院舍不能維持其四星級、即加入計劃的資格，會被剔除出計劃。

勞福局副秘書長莊永桓補充，內地院舍監管制度愈趨成熟，規管內地院舍須靠內地法規，不能越俎代庖，惟內地院舍有與本港簽訂服務協議，社署會持續監管。

勞工界議員周小松則關注醫療費用的理賠安排，莊永桓指，長者購買內地醫保後，仍需自付部份醫療費用，事後可向當局委托的機構就相關費用作理賠，他形容措施是政策創新，變相加大本港長者在內地醫保的保障額。

周小松也建議當局考慮延長長者於廣東院舍的試住期，何啟明指，希望長者可有穩定照顧，不希望長者試住數月便回港，故設半年適應期，如半年內長者不習慣回港，可繼續輪候津助宿位，如逾半年後始回港，當局也可為他安排入住買位院舍。