黎智英案︱黎撰文指控岑建勳閉門恐嚇劉細良　稱「只作推測」 (18:39)

辯方指黎智英於2020年5月22日起至《蘋果》結業，黎的Twitter帳戶共發布超過900則帖文，若以百分比計算，黎閱讀其中多少個。黎稱未能回答，大部分的帖文他只快速地瞥看。法官李運騰問，黎承認部分帖文由他草擬，部分則由李兆富發布，若單看帖文內容，如何分辨是何者所為。黎稱唯一的方法是看看帖文發布前，他是否曾向李傳送相關內容。

就《蘋果》7月5日發布的文章〈飛翔吧 良知的脊樑在撐着〉，黎又指稱該「獅子頭仁兄」「其實一直在為中共做事」，在國安法推出後「當上了中共打手」。黎確認是指岑建勳。法官李運騰關注，岑「為中共做事」是否黎的推論。黎同意，並相信劉向他提及。李官另指出，黎在文中提及「受威嚇的當然不只是我」，問當時誰在威嚇黎？黎稱《國安法》下的處境為他帶來威脅。

此外，庭上提到，作家陳冠中曾撰文反駁黎智英的說法，稱「網紅夫婦和獅子頭早就認識，根本不是我介紹拉線的......這麼多人在場，能恐嚇嗎？」而黎在7月5日把上述文字發送予民主黨前主席何俊仁。黎稱，劉細良向他講述被恐嚇一事時何俊仁在場，因此把上文發予何。黎亦提及，他沒把陳冠中的回應轉發劉細良，因這樣做「彷彿顯得我不相信他（劉）」。審訊明續。