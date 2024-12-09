先誘騙他人向同黨借貸　後取去款項再要求還款　警拘16人 (18:09)

油尖警區總督察刑事林柏喬表示，今年初有騙徒透過電話及網頁刊登廣告，聲稱為一間持牌財務公司職員，可向事主提供債務重組的服務。當事主表示有興趣，騙徒就會相約他們去餐廳講解，其間會指示事主到另外三間指定的財務公司借貸，要求他們將全數貸款金額交出以清還部份欠款，並承諾會協助事主制定一個能夠負擔的新還款方案。惟騙徒收款後卻去如黃鶴。當事主親身去到騙徒聲稱所屬的財務公司查問，職員就否認騙徒為該公司職員，而批出貸款的財務公司亦會否認認識騙徒，同時要求事主盡快還款。

調查顯示，4間財務公司背後有緊密聯繫，例如不同財務公司成員之間有親屬關係，財務公司之間有大量現金轉帳往來以及電話聯絡。警方相信4間財務公司為同一詐騙集團所操控並串謀詐騙，而該集團營運約一年。

警方稱已接獲19人報案，涉款約178萬元。調查顯示，事主分別報稱倉務員、貨車司機及文員等職業，他們因投資失利、收入不足等原因急需借貸，個別事主最高損失是13萬港元。警方上周五展開埋伏行動，當事主將有關貸款交予騙徒時，警方上前拘捕，並先後在油麻地及灣仔拘捕4名涉案男子，於於被捕人身上起回貸款及貸款申請表，又搜查4間涉案財務公司，多拘捕10人。行動中，警方共拘捕12男4女本地人，年齡介乎26歲至59歲，他們分別報稱為涉案財務公司董事、經理及職員等。