反恐條例第二案｜時任O記警員稱發現被告李嘉濱左頸有傷痕　否認襲擊被告 (16:27)

8名被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文，首7名被告被指參與當年1月明愛醫院及2月羅湖港鐵站炸彈事件，再擬於3月8日悼念周梓樂時引爆炸彈。

拘捕李嘉濱的第33名監視警員在李嘉濱的大律師盤問下作供，指於3月7日晚上帶李入旺角道後巷搜身，李被制服時腳部移動，掙扎大叫「唔好」；當李失平衡，他順勢跟李「一齊訓落地下」，但他的身體沒壓着李。

辯方質疑，警員早前供稱當時街上人流不多，把李帶入後巷如何保障公眾安全。警員稱，如果李的身上攜有炸彈，「炸彈嘅傷害係360度」，入後巷可將爆炸傷害減少一倍。辯方追問「驚喺佢身上爆？」，警員回答「當然驚」。辯方引述警員的書面供辭卻只說因街上多人，為保障李的私隱而帶他入後巷，警員重申「全部都係我嘅考量」。

辯方指，警員實情從後扯李倒地，以及按着李的背部和手，由於警員無表露身分，李大叫「打劫、救命」，警員跪在李的頸項，掩蓋李的口部帶他入後巷，又用腳踢李致他趴在地上，警員一概否認。

向李嘉濱錄口供的警員陳國威供稱，李的頸傷約長3厘米，但李稱毋需求醫、沒有投訴。李在錄影會面表示，別稱「五飛」的抗爭者要求他去明愛醫院放炸彈，對方又威脅會打殺李或其家人。李透露以約1.2萬向內地賣家買了一噸硝酸鉀，並承認混合炸藥後把煙彈放在醫院男廁。