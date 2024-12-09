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超載貨車翻側女友身亡　司機危駕致死罪成囚21個月及停牌5年 (16:25)

一輛超載的貨車2022年沿屯門公路行駛，駛至藍地交匯處時失事翻側，司機女友被拋出車外，當場證實死亡。司機事後聲稱「望一望油表」而分心，他承認危險駕駛引致他人死亡罪，今（9日）於區院判囚21個月，另須停牌5年和接受駕駛改進課程。法官批評被告在短時間內轉換行車線，對乘客和道路使用者構成危險，案情嚴重性為中至高。

辯方求情指，被告文俊基（現24歲）的父親當日身體抱恙，他代父親送貨，首次駕駛車身長6米的重型貨車。他知悉女友在車禍過身，感到非常悲痛，幸獲女友家人原諒。

暫委法官周燕珠表示，涉事貨車超載逾1.7噸貨物，即超載3.6%；有關路段最高時速每小時70公里，一輛重型貨車高速行駛，一旦失控會造成強大衝擊。對於被告自稱一時失去專注力，周官指即使他低頭檢查油表，雙手應該緊握軚盤，而不是失控駛前轉線，斥被告沒有坦白交代原因。

周官考慮證據後認為，被告太遲換線，扭軚時已偏離行車軌道，加上涉事貨車超載，構成加刑因素。周官提及，雖然事主家屬已原諒被告，但法庭量刑要考慮家屬感受，顧及事件奪去一條年輕的生命。周官採納兩年9個月為量刑起點，經認罪扣減，減刑至22個月；周官再考慮被告承受龐大衝擊，酌情減刑一個月，判囚21個月。

案情指，被告2022年11月19日沿屯門公路駕駛貨車，其女友張尉彤在乘客座位。被告駛至藍地交匯處時，突然失控撞向路壆和路牌，女友被拋出車外，當場死亡。被告事後聲稱一時分心，「望一望油表」就撞向前。根據死因報告，女友死於身體多處受傷。

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