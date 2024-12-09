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黎智英案︱黎否認國安法生效後續提制裁　稱明白受訪要小心 (15:08)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（9日）踏入第105日審訊。黎智英供稱《港區國安法》實施後，助手Mark Simon對他應否繼續接受傳媒訪問「或有一刻猶豫」，但他忘記有否同樣猶豫，同時說必然知道法例生效後要更小心行事。另外，黎否認《國安法》後繼續提倡制裁或掩飾有關行為，反問「你怎能用其他東西掩飾制裁？」

辯方今日續就《國安法》後的事情提問。據辯方展示的資料，2020年7月2日早上，黎智英向Mark Simon轉寄大律師公會就《國安法》刊登的聲明，當中形容《國安法》勾結外國勢力罪條文，令人擔憂學術界、非政府組織或媒體正從事的行為會否變成非法。辯方關注，黎讀過上述聲明後，有否覺得自己行為犯法？黎稱沒把聲明內容扣連自身行為，「當時我並不擔心」。

庭上提到，黎向Mark Simon傳送大律師公會的聲明後表示：「我想我應該繼續接受採訪，至少是好的採訪。」黎解釋，Simon負責替自己安排傳媒訪問，而當時對方「或有一刻猶豫」他應否繼續受訪，因此發信息申明想以上想法。辯方追問，當時黎有否跟Simon一樣感到猶豫？黎說不記得，同時稱必然知道自己要更小心行事，以免觸犯新法例。

此外，同日黎智英向負責管理Twitter（前稱X）帳戶的「徒弟」李兆富發送《蘋果》的報道〈警「攞正牌」濫暴屢傷無辜〉，又稱「法律要通過警暴展示它的效果，讓我們嚐到生活在共產主義控制下的滋味」，其後黎的Twitter出現上述內容。黎稱相信帖文內容合法，又指一般會在Twitter發布「概括反映香港情况」的帖文。

對於庭上早前提到，李兆富在《國安法》實施當日已表明欲停止管理黎的Twitter，黎供稱，李請辭後仍繼續為自己管理Twitter ，直至找到接替人選為止，而最終無人接替李的職務，「因為《國安法》，無人願意替我做這件事」。

另外，庭上播出7月2日，黎跟時事評論員劉細良錄製的訪談片段，之後辯方提到，2020年6月，黎在胡佛研究所訪問中聲言應制裁和懲罰中國，黎在《國安法》後有否作同一倡議？黎稱沒有。辯方再問，那麼黎有否以其他方式包裝並掩飾在做的事？黎否認稱「我沒有準備隱藏任何事」。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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