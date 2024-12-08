明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

啟德體育園1.2萬人壓力測試　首度測試地面交通服務　模擬發生火警 (19:24)

啟德體育園內的啟德體藝館及青年運動場今日（8日）下午舉行壓力測試，兩個場館共1.2萬人參與演練，首度測試巴士及的士載客服務，其中1200名參與者分別乘搭12輛的士及15部巴士進行測試，乘客需使用流動八達通收費器付費。政務司長陳國基、文化體育及旅遊局長羅淑佩、運輸及物港局長陳美寶等多名官員到場視察。

7000名持票人士於下午3時半陸續進入體藝館，並於場外入口接受安檢。場外設有6個安檢站，其中包括1條特快通道，各站均有1名保安人員駐守，並設有物品寄存處。警方及後於入口模擬無人認領物品情景，派出爆炸品搜索犬檢查無人認領的行李箱，若行李箱內沒有危險品，該行李箱會交由場館保安作失物處理。

至於青年運動場，場內於下午5時41分響起火警鐘，5000名參與者進行模擬火警演練，隨後有1200名參與者到位於宋皇臺道的巴士及的士上落客區參與首次離場測試，分別乘搭的士或巴士模擬離場，及後返回體藝館或青年運動場，準備參與第2次離場測試，由參與者自行選擇交通工具離開。

政務司長陳國基指，警方會總結今日測試情況，並與體育園及各政府部門檢視如何再優化各項安排。他會繼續帶領啟德體育園跨部門工作小組，督導和統籌各項籌備工作，爭取時間繼續舉行更多不同類型的測試，包括在可容納5萬人的主場館進行全方位測試，令體育園能在明年第一季啟用。

 

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園

上 / 下一篇新聞