啟德體育園1.2萬人壓力測試　首度測試地面交通服務　模擬發生火警 (19:24)

7000名持票人士於下午3時半陸續進入體藝館，並於場外入口接受安檢。場外設有6個安檢站，其中包括1條特快通道，各站均有1名保安人員駐守，並設有物品寄存處。警方及後於入口模擬無人認領物品情景，派出爆炸品搜索犬檢查無人認領的行李箱，若行李箱內沒有危險品，該行李箱會交由場館保安作失物處理。

至於青年運動場，場內於下午5時41分響起火警鐘，5000名參與者進行模擬火警演練，隨後有1200名參與者到位於宋皇臺道的巴士及的士上落客區參與首次離場測試，分別乘搭的士或巴士模擬離場，及後返回體藝館或青年運動場，準備參與第2次離場測試，由參與者自行選擇交通工具離開。

政務司長陳國基指，警方會總結今日測試情況，並與體育園及各政府部門檢視如何再優化各項安排。他會繼續帶領啟德體育園跨部門工作小組，督導和統籌各項籌備工作，爭取時間繼續舉行更多不同類型的測試，包括在可容納5萬人的主場館進行全方位測試，令體育園能在明年第一季啟用。