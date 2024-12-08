明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府考慮設劣質劏房舉報獎金　收到兩宗涉劏房戶逼遷個案 (18:37)

政府日前建議違規劏房刑事化最高罰款30萬及判處監禁3年，有經營者質疑懲罰太重。房屋局長何永賢今日（8日）於無綫節目《講清講楚》表示，當局在罰則上參考《床位寓所條例》，認為要具足夠阻嚇性，另將效仿打擊濫用公屋推出有獎實名舉報。

對於有劏房戶聲稱被逼遷的情況，何永賢表示，截至昨天當局收到兩起有關個案，現時正由差餉物業估價署跟進。

何永賢指會考慮設違挸劏房舉報機制，但希望業主可以自行裝修及登記單立以符合簡樸房要求。被問及如果設舉報獎金，會否加重政府財政壓力，何永賢表示，參考公屋濫用舉報僅獎勵3000港元，金額並不大，又稱現時懲罰力度大，希望可令業主儘快登記成為簡樸房，將視乎登記的成效再研是否增設舉報獎金。她亦提及，或會加大力度懲罰持續違規的個案，認同可設如罰款累進制、增加監禁年期等辦法。

此外，現時建議的劏房登記期為1至1.5年，寬限期為登記後的1至2年，何永賢透露，當局亦希望有較長寬限期，讓安置的劏房住戶更好交接，也可便利處理合約、租約以及改建工程，她又引述專業團體，透露最快兩周可為業主完成簡樸房認證，惟較為複雜的改裝，如「劏得太細」，則需耗時一個月完成認證。

公屋與居屋比例5年後或將調整為六比四，被問及公屋比率下降會否改變當局3年上樓的目標，何永賢回應稱，未來綠置居屋主交回的公屋單位，加上打擊公屋濫用騰出的單位，將一定程度彌補減少單位，3年上樓目標不會變。

至於同志平權案男同志被判勝訴是否會增加公屋申請數目，何永賢透露，現時收到海外結婚的同性伴侶的申請數目不多，當局已就公營房屋在調遷、申請等環節中涉家庭定義的內容展開研究，並根據法庭裁決調整公屋申請方法。

相關字詞﹕編輯推介 簡樸房 劏房 舉報獎金

上 / 下一篇新聞