政府考慮設劣質劏房舉報獎金　收到兩宗涉劏房戶逼遷個案 (18:37)

對於有劏房戶聲稱被逼遷的情況，何永賢表示，截至昨天當局收到兩起有關個案，現時正由差餉物業估價署跟進。

何永賢指會考慮設違挸劏房舉報機制，但希望業主可以自行裝修及登記單立以符合簡樸房要求。被問及如果設舉報獎金，會否加重政府財政壓力，何永賢表示，參考公屋濫用舉報僅獎勵3000港元，金額並不大，又稱現時懲罰力度大，希望可令業主儘快登記成為簡樸房，將視乎登記的成效再研是否增設舉報獎金。她亦提及，或會加大力度懲罰持續違規的個案，認同可設如罰款累進制、增加監禁年期等辦法。

此外，現時建議的劏房登記期為1至1.5年，寬限期為登記後的1至2年，何永賢透露，當局亦希望有較長寬限期，讓安置的劏房住戶更好交接，也可便利處理合約、租約以及改建工程，她又引述專業團體，透露最快兩周可為業主完成簡樸房認證，惟較為複雜的改裝，如「劏得太細」，則需耗時一個月完成認證。

公屋與居屋比例5年後或將調整為六比四，被問及公屋比率下降會否改變當局3年上樓的目標，何永賢回應稱，未來綠置居屋主交回的公屋單位，加上打擊公屋濫用騰出的單位，將一定程度彌補減少單位，3年上樓目標不會變。

至於同志平權案男同志被判勝訴是否會增加公屋申請數目，何永賢透露，現時收到海外結婚的同性伴侶的申請數目不多，當局已就公營房屋在調遷、申請等環節中涉家庭定義的內容展開研究，並根據法庭裁決調整公屋申請方法。