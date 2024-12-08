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珊瑚普查13處水域呈白化  珊瑚色彩遜去年 (17:12)

【明報專訊】漁農自然護理署今日（8日）公布「香港珊瑚礁普查2024」普查結果，本港珊瑚今年夏季受白化影響，該署的普查證實，本港有13個地點錄得珊瑚白化現象，包括東平洲的亞媽灣和王爺角、赤洲、海下灣磨洲、橋咀洲等，指可能因本年夏季水溫上升所致。不過，該署指隨着上月開始海水溫度下降，大部分出現白化的珊瑚已陸續開始恢復健康。

參加普查的義務潛水隊利用「珊瑚檢視」特定的珊瑚健康監察表，量度珊瑚色素的濃度，藉以評估珊瑚的健康狀況。今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95，低於去年的4.28，但仍高於一般平均值3，認為這顯示整體珊瑚健康狀況大致良好。珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。

為期5個月的「香港珊瑚礁普查2024」六月展開，普查範圍廣闊，涵蓋多個具重要生態價值的地點，包括本港東部水域最多珊瑚的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，其中九個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。潛水隊在各個普查地點錄得不同的珊瑚覆蓋率，由12.8%至75.1%不等，當中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高。共有11個普查地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中5個地點位於海岸公園。

漁護署積極研究應對珊瑚白化的方法，並於8月邀請多位本地珊瑚和海洋科學專家分享對保護本地珊瑚的看法，共同探討相關研究和保育工作的未來方向，包括識別及加強監測與珊瑚白化現象有關的主要環境因素，以及籌劃緩解本地珊瑚白化影響的研究項目等，有助制定合適的應對策略。

 

 

相關字詞﹕珊瑚 珊瑚白化 珊瑚礁普查 漁護署 編輯推介

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