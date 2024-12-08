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採分流措施安排公眾見大熊貓　外國遊客提前1小時等候 (12:57)

9月抵港、中央送贈的大熊貓「安安」及「可可」今起（8日）於海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾會面。有美國旅客為搶先探望「安安」及「可可」，開園前約1小時已在園外等候。有市民花費逾900元買紀念品，盼海洋公園未來推出更多。亦有市民攜帶熊貓公仔及飾物入園。

美國旅客Anthony與女友約9時許開始等候入園，稱首次親眼目睹大熊貓，讚大熊貓非常可愛，值得排隊等候，並成為了大熊貓的「粉絲」（fans），將會再度入園看熊貓，相信熊貓能吸引旅客前來。

50多歲的陳女士屬首批進場人士，她說大熊貓從四川遠道而來，本來擔心他們未能適應香港環境，但今日親眼見到安安可可，形容海洋公園把他們「照顧得好好」，估計明日會再來看。她亦指，以前入園時也會購買大熊貓紀念品，每次約100至200元，不過今天特意購買安安及可可的紀念品，包括咕𠱸、公仔等，共消費逾900元，消費額較以往多，又希望海洋公園可推出更多安安、可可的紀念品。

同屬首批進場人士的劉女士，大約於早上9時20分在園外等候，她指10月起便開始準備參觀大熊貓，包括購買年票、頭箍等，今日亦特意佩戴熊貓耳環及配飾前來。她在進場看見「安安」及「可可」後，表示「好開心」，雖然場地空間小，但相關人流安排較「大熊貓之旅」重開時更佳，有賴分流措施，能夠讓參觀者更清晰拍攝到兩隻熊貓，又期待「安安」及「可可」可開枝散葉。

根據現場職員稱，近10時30分開始首輪分流管制，其餘時間會按人流多寡才實施分流措施。在分流措施下，每名市民（包括3歲以下兒童）可於館外領取一張觀賞門票，取得門票者將獲安排每個小時的0分、15分、30分或45分進場，進場後，參觀者將有10分鐘觀賞大熊貓，時間完結即須依工作人員指示離開場館。

於首輪分流措施的首名輪候者李先生自特首李家超今年宣布推動「熊貓經濟」後開始關注熊貓，他早於9時半已在園外等候，並懷着既興趣又緊張的心情準備觀看大熊貓。他稱，不介意「先到先得」，最重要是四川奇珍館內能維持秩序。

相關字詞﹕編輯推介 大熊貓 安安 可可 海洋公園

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