政府推癌症篩查 梁智鴻倡設防癌基金支援病人 (12:36)

今日是香港防癌日，副醫衛局長李夏茵今早出席香港防癌日啟動禮致辭時稱，政府透過宣傳教育和立法規管等方式，減低市民接觸高風險患癌因素的機會，例如避免吸煙和飲酒。她說政府正計劃推行乳癌、肺癌和乙型肝炎篩查，連同已有篩查項目，將大致涵蓋本港常見癌症，當局將以針對常見癌症和風險為本作為原則制定相關策略。

梁智鴻接受本報訪問時稱，本港推行大腸癌篩查成效很好，支持逐步擴展至更多常見癌症，達致早發現和早治療。他稱找出患者後的跟進亦很重要，除醫療需要外，也需照顧精神和心理需要，相關工作繁複和所涉資源龐大，而坊間不少防癌非牟利機構須依賴慈善捐助營運，期望政府設立防癌基金，加強癌症診治和跟進。

香港防癌會主席朱楊珀瑜向本報說，癌症患者需龐大心理支援，尤其是年輕患者，故醫療和社福跨界別合作尤其重要。她稱該會及合作單位正與不同地區康健中心合作，當市民在中心接受健康評估後，如有需要可轉介該會，接受情緒輔導、轉介社區資源等；該會亦在地區康健中心提供健康講座等。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、曾任衛生防護中心癌症預防及篩查專家工作小組成員的臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安表示，癌症篩查及早確診，提升治療成效和減低成本，但在制定篩查項目時，政府須考慮成本效益，並非所有癌症值得篩查。他說支持推行肺癌、乳癌和肝癌篩查，建議毋須全民普查，政府下一步應考慮界定高風險群組。

另外，香港防癌會於今年9至11月訪問455名從未患癌的本港成人，發現有67%受訪者具備最少3項「早發性癌症」的風險因素，即50歲或以前患癌，風險因素包括家族遺傳、肥胖和吸煙飲酒等，其中36%未滿50歲受訪者無意接受癌症篩查。調查亦發現，分別有31%、11%和8%受訪者誤以為多曬太陽、間歇斷食和食素可預防患癌。

林嘉安說，港人對早發性癌症認知度低且充滿誤解，亦有欠警覺。他說健康生活習慣可減低患上早發性癌症的風險，呼籲市民避免吸煙飲酒、戒掉不良飲食習慣及多做運動，高風險者應定期接受篩查。對於政府早前調低烈酒稅，他說外地酒税與飲酒人口不成正比，相信政府會經濟和市民健康之間取得平衡。