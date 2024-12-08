陳茂波：就千億財赤研「節流」力度　公務員減薪凍薪言時尚早 (11:38)

陳茂波指出，現時息口高、樓價下滑、印花稅、利得稅亦減少，政府多方面收入下降，赤字令政府財政儲備降低，但他認為此屬周期性，無論儲備如何，本港應做好金融等基本盤的同時，培育新產業，發展創科等八大中心。他又稱，政府引進的企業會帶上下游企業到港，新來港的專才亦投入市場，相信會成為未來的收入來源。

政府發行的基礎建設零售債券認購額由原先預計的200億元降低至178.5億元，首次反映該類債券認購不足。陳茂波則指，基礎建設債券主要發行於投資者，投資仍很活躍，機構投資者超額認購3至4倍，抽出部分額度做零售債券提供於市民，是考慮到市民或需要「穩健些的投資」，強調毋需憂慮。

政府年初預測，2024年全年經濟增長介乎2.5%至3.5%，陳茂波透露，最新預測值將位於原預測區間底部，現時利率高於預期，又見市民與旅客消費模式轉型，料業界需要適應，但他認為本港資本市場穩定，亦獲內地支持，本港經濟會「穩中向好」。

此外，陳茂波提及搶企業、搶人才進度，引進辦至今吸引百間企業來港，他預計未來投資可達400億至500億元，創造約1.7萬個就業崗位，而投資推廣署亦吸引約500間公司來港，投資額達約500億元。