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啟德體育園體藝館舉辦籃球測試賽　球員反映地板跣　觀眾稱沿路指示清晰 (17:49)

啟德體育園的啟德體藝館今日（7日）舉行首次籃球測試賽，當局早前預計2000人入場。本報記者今午約兩時到場觀察，市民入場大致暢順，不少人稱沿路指示足夠及清晰，參賽球員則說現場氣氛很好，惟有球員認為部分地板較「跣」，希望可以改善。

記者今午1時許從宋皇臺站D出口步行至體藝館，需時約10分鐘，沿途有多個指示牌指示往場館、巴士及地鐵站方向，亦有警員及民安隊巡邏。公眾入口有保安及職員提醒不可帶水樽入場，只可放在安檢處旁的兩個自助物品儲存處；儲存處各有一個四層架及三個雨傘桶，供市民存放物品，入場人士大多能迅速通過安檢。

場館近門口的指示牌顯示，場館內6間餐飲店只有一間營業，場內另設小賣部，售賣爆谷、汽水等，價錢介乎約20至40元。體育專員蔡健斌、啟德體育園總監鄧竟成，以及九龍城民政專員蔡敏君均有到場觀察。

場館今日分別舉行英華書院對聖若瑟書院，以及香港籃球總會公布的「U22港隊」對城大的比賽。英華書院球員靳同學及龍同學說，場館空間感大，亦有很多觀眾，與其他場館不同，但部分的地板有少少「跣」，希望可以改善。聖若瑟書院球員黃同學則認為硬件設施很好，如更衣室較修頓球場大，地板質地很好，光線亦較康文署球場更光，認為場館適合舉辦國際賽或大型賽事。

城大學生宿舍處處長林健則稱體藝館很好，座位夠大，或以此為參考改善宿舍籃球場。英華書院中三生許同學與朋友一同觀賽，稱場館「一看就知道比平時的場地好很多」，以往曾到修頓球場觀賽，相比之下，認為體藝館場地的環境及氣氛較好。

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