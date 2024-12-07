陳美寶：大欖隧道最新擬訂收費為「成本價」　料隧道剩餘容量將被盡用 (16:11)

新任運輸及物流局長陳美寶今（7日）發表上任後首篇網誌，談及政府最新擬訂的大欖隧道收費，稱在現時建議的繁忙時段收費水平下，預計大欖隧道的剩餘容量將被盡用，又形容訂價已是「成本價」。她續指，如再進一步下調商用車收費，只有提高私家車的隧道費才能保持欖隧暢通；同樣道理，若再下調私家車或的士的隧道費，誘發的額外車流會令欖隧在繁忙時段出現擠塞，稱會反過來影響所有車輛，得不償失。
她稱，政府早前留意到社會表達希望進一步下調隧道收費的意見，故在維持欖隧行車暢通的首要目標下，已盡力回應、一減再減，又說建議的減費方案較現時收費有顯著降幅，其中私家車收費減幅達22%至69%；的士、貨車和巴士等商用車輛的減幅更明顯，達33%至80%不等。
至於能否只劃分為繁忙與非繁忙時段，陳美寶指出，當局分析目前車流數據，發現早晚兩個繁忙時段中間的日間一般時段，交通流量較非繁忙時段高，加上隨著北部都會區的發展，預期新界北的人口、就業機會及出行活動將增加，日間車流亦會持續上升，故需要在一般時段收取高於非繁忙時段的收費，以預留空間應付未來的車流增長。
陳美寶指出，當局正積極進行改善接駁欖隧的交通措施，確保來年能無縫收回欖隧，同步梳理整個新界西/北道路網絡的車流。她形容，處理欖隧收費問題需平衡各方需求，是具挑戰的任務，而作為問責局長亦任重道遠，強調不會低估運輸及物流局未來的工作挑戰，承諾會帶領團隊在政策上變革求新，「上下一心與社會各界加強溝通，凝聚共識，務求令我們的政策和措施推出的時候更得民心、更接地氣。」