兩隻中央贈港大熊貓沿用原名「安安」及「可可」 (14:54)

政府10月為一對中央贈港大熊貓「安安」和「可可」舉辦的命名比賽，至截止日共收到逾2.26萬份命名建議。中央過去贈港的大熊貓名字均有特別寓意，例如1999年，中央為慶祝香港回歸兩周年送贈「安安」、「佳佳」，寓意香港能「『安』定繁榮，迭創『佳』績」；至2007年香港回歸十周年，中央再贈港兩隻大熊貓，牠們來港時只有編號「606」及「616」。其後民政事務署舉辦命名比賽，收集市民建議，最終經由作家金庸、時任民政事務局常任秘書長林鄭月娥等人所組成的五人評審團，選出「樂樂」及「盈盈」作為一對大熊貓的名字，寓意「香港繁榮歡『樂』，經濟豐『盈』」。

李家超：把握大熊貓機遇團結社會各界

特首李家超致辭時說，感謝中央將一對人見人愛、精力旺盛的大熊貓送贈予香港，特區政府會把握大熊貓機遇，團結社會各界，推出更多相關推廣活動，期望為市民及旅客帶來美好和難忘的大熊貓體驗。 港澳辦常務副主任周霽則說，熊貓是國寶，而香港是福地、寶地，「寶地得寶」尤為值得祝賀，形容中央贈送大熊貓承載對香港市民的美好祝福，亦是對香港的充分信任及堅定支持，相信一對大熊貓來港，能增進香港與世界各國人民的友誼，並能進一步激發大家敬畏自然及珍惜生命。