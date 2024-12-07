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2500隻大熊貓雕塑一連兩日星光大道亮相【圖輯】 (14:31)

「PANDA GO!香港遊」首站公眾展覽今（7日）起一連兩日在尖沙嘴星光大道舉行，8款造型、共2500隻大熊貓雕塑共同亮相。有觀看熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」的市民及旅客表示，熊貓導遊造型逼真，與其互動感開心，惟認為現場太擠迫，盼主辦方提供更大的場地空間。

今早9時特意到場觀賞熊貓雕塑及熊貓導遊的市民葉先生表示，與擬真的「熊貓導遊」拍掌及互動感開心，又稱造型逼真，舉例懂得眨眼，坐姿及瘙癢等動作亦與真正的大熊貓無異，「細微嘅嘢佢都有做到」。他又指，希望未來可有更多熊貓導遊的場次及表演空間，「感覺上佢雖然係同市民互動，但位置好似感覺太逼」，又建議中午及傍晚時分等人流眾多時段，增設與市民會面的場次。

對於熊貓導遊現身，深圳遊客漆小姐表示，起初以為是真大熊貓，但及後發現是擬真後，感覺「一般一般」，稱內地不少商場會舉辦類似活動，安排工作人員穿着玩偶衣服與人互動。她又指現場擠迫，「壓根看不到，主要是讓小孩看一下嘛，然後擠進去也看不到」。對於活動安排，她稱活動外圍沒有標示，自己是見有人群聚集而上前湊熱鬧，後來發現並非真正大熊貓感失望。

來自坦桑尼亞的Zuwena表示有趣，「我們第一次看到，起初還以為這是真的」，但認為現場太擁擠，建議主辦方可安排在更大的空間表演。

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