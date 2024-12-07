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Pokémon GO City Safari首次在港舉行　有玩家反映一度定位錯誤 (14:14)

首次在香港舉行的「Pokémon GO City Safari」，今（7日）起一連兩日，朝十晚六在尖沙嘴、沙田、九龍城及長洲等6個地點舉行，惟活動甫開始有玩家反映，遊戲系統無法判斷實時位置，不少身處尖沙嘴文化中心外的用家，被定位至中環海濱一帶。截至中午12時許，部份玩家稱，尖沙嘴大部分定位恢復正常，系統亦作出補償。

今早10時前往尖沙嘴參與活動及領取紀念品的市民譚先生，對於「死機」表示無奈，打算轉到沙田等定位正常地區完成遊戲任務。他指，過往系統亦會出現程式錯誤(bug)，但稱過往到台南參與同類「Safari」活動時，並沒有定位錯誤問題。對於今日活動安排，他稱主辦方只在尖沙嘴派發紀念品，令該處集中人流，體驗不太理想，相反台南則在每個指定地點派發紀念品。

譚又指，今次活動地點較分散，惟地圖沒有提供前往目的地的路線圖或指示，亦沒有安排穿梭巴等交通工具，且今日Google 地圖定位有誤，憶述今早已有外國玩家向他查詢如何由尖沙嘴前往長洲或昂坪等地。

身處尖沙嘴的市民葉先生表示，中午12時許定位陸續恢復正常，亦見系統作補償，無需前往指定地點，可直接捕獲有香港背景的特別版「伊貝」，認為補償合理，自己不用因定位有誤而特意轉往其他地區完成任務。

香港「Pokémon GO City Safari」設有6條路線，包括沙田、九龍城、尖沙咀、港島、長洲及昂坪，玩家每到訪一個地點就可以獲得一次機會，擁有香港紀念背卡的「帶着狩獵帽的伊貝」。

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