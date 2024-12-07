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觀塘警區打擊街頭賣淫集團　拘19人包括骨幹成員 (13:16)

觀塘警區為打擊區內街頭賣淫活動，以減少賣淫活動對區內居民滋擾，遂聯同入境處於11月25日至12月6日期間，展開代號「降獸」的反賣淫行動，針對操控非法賣淫活動的犯罪集團、街頭性工作者及出租單位用作賣淫場所的業主執法，連日共拘捕3男16女(20至74歲)，被捕人目前分別已獲准保釋候查及被遣返內地。

警方經多個月的深入調查及情報分析，成功掌握一個活躍區內的賣淫集團，並鎖定集團部分骨幹成員身分，日前展開行動，在全港多處以涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」罪名，拘捕賣淫集團2男2女骨幹(43至57歲)，並以涉嫌「出租處所以供作賣淫場所」拘捕1男4女(27至74歲)業主，當中涉及6個被分間作18間劏房的住宅單位。

此外，警員亦聯同入境處進行多次行動，共拘捕10名持雙程證的內地女子(20至44歲)，她們循合法途徑抵港從事性工作，目前已被遣返內地。行動中，警方共檢獲3萬港元現金、大批避孕套、潤滑劑、衞生和清潔用品，以及枕頭牀褥等賣淫用品。

據初步調查，賣淫集團成員以約2萬至2.5萬元月租，向區內「三無」唐樓業主或租客承租單位，並將單位改建成3至4個劏房，再以「租上租」方式，招攬內地女子來港，以約500至600港元日租供其進行性交易，從而賺取每個單位3至5萬元月租差額。

觀塘警區刑事部解子倫總督察指，區內舊式「三無」唐樓較多，加上租金低廉，容易被犯罪集團利用作不法活動。此外，涉案集團又會為性工作者提供膳食及物資，並安排成員在街頭兜搭熱點長期監視，為性工作者掩護及通風報信，以逃避執法及放蛇。

此外，為減少賣淫場所，從而控制非法賣淫活動，警方亦從源頭執法，重點打擊出租單位作賣淫活動的區內業主，並在過去一年內向有關業主發出警告信，當中大部分已收回單位復原改動，惟有部分人仍未採取行動，有關部門經跟進調查後，稍後將起訴一名於今年5月被捕的業主。

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