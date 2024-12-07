何永賢：收兩宗疑劏房租戶遭迫遷投訴 涉業主聲稱需改簡樸房 (12:12)

政府建議「簡樸房」須有窗，且不可面向光井。何永賢解釋，當局初心是考慮到部分大廈的光井會有很多垃圾，而且無法進入清理，結果造成衛生問題，甚至引起火災；又指自己曾探訪劏房戶，打開面向光井的窗後有臭味，租戶亦擔心有老鼠和蟑螂。不過她表示，當局就此方面聽到較多意見，認為如業主可解決相關問題，例如經公共走廊進入光井清潔、單位位處樓層較高等，當局會再研究是否有放鬆相關要求的空間。

因應南港島線西段採智慧綠色集體運輸系統，華富邨重建計劃有望縮短6年。何永賢稱，將與相關部門商討華富邨設計布局，未來智慧綠色集體運輸系統可能與重建後華富邨的商場接合；彩虹邨重建項目方面，何稱地積比及樓宇高度等仍要與規劃署商討，當局同時會考慮如何保留彩虹邨特色。

另外，高等法院早前裁定香港哥爾夫球會就粉嶺高球場環評報告的司法覆核大部分勝訴，政府須就環評報告重新諮詢公眾。何永賢表示，政府會詳細研究判決對房屋供應的影響，並於內部進行研究討論；又稱有信心現時政府手上的土地可滿足未來10年公屋需求。