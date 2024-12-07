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北環線未落實營運商　陳美寶：籌備階段持開放態度 (10:39)

新任運輸及物流局長陳美寶今(7日)出席商台《政經星期六》表示，北環線尚未落實是否交由港鐵營運，政府於籌備階段持開放態度，強調最終要視乎整體財務安排及詳細設計，並獲特首會同行政會議通過，市民乘搭時的方便程度亦是重點考慮因素。她稱，雖然北環線是以現有鐵路作延伸，但不代表要一成不變；又指了解到港鐵正與不同企業商討有何創新做法，料明年會就項目落實具體安排。

對於北環線需至少9年才可啟用，被問到能否「加速」，陳美寶自言亦很心急，惟基建設施最首要考慮是安全，當局會考慮北環線沿線居民的遷入時間，評估是否可分階段啟用。

陳美寶又說，當局就啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統，分別收到超過30份意向書，來自本地、內地及海外，涉及不同形式的運輸系統及工具，路政署及土木工程署正如火如荼地與各單位聯絡，作初步了解及確認資訊。她稱香港一直使用重鐵，惟智慧綠色集體運輸系統建造時間較重鐵快三分一至一半的時間，靈活性亦高，當局會透過公開招標形式，以最好技術及最具成本效益的方法發展新系統。

政府正在或準備開展多個鐵路項目，陳美寶重申會以「雙創新思維」推展工作，又以煮滿漢全席作比喻，稱如果「逐碟逐碟煮」或一日一夜都未能完成，故要做好前期功夫及準備工作，當局會考慮是否可預先完成或同步進行部分程序，但強調不會繞過任何程序。

航運方面，陳說隨着三跑系統啟用，當局會盡力擴展新航點，同時加強重點航線的持分額，並希望引入更多外航公司。她亦表示，發展貨運樞紐競爭很大，當局有信心及野心做好，稱東莞物流園很快會正式運作，未來亦會做好多式聯運，舉例指現時會有貨車從重慶拉貨至深圳，再運至香港轉口，日後會重點推進與廣西、重慶及華中地區的合作。

相關字詞﹕編輯推介 陳美寶 運輸及物流局 北環線

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