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日出康城車站臨時通道關閉　居民聯署要求重開　港鐵：有多條通道代替 (23:27)

往來港鐵康城站及日出康城部份期數的臨時通道今（6日）遭關閉，西貢區議員方國珊表示，居民往來港鐵站及屋苑的時間倍增，對於約4.5萬名居民出入構成不便，故認為港鐵相關安排不合理。她指，至今已蒐集逾1500名市民聯署，將要求港鐵將相關臨時通道永久開通。

港鐵回覆查詢指，有關設施為臨時通道，連接於屋苑入伙初期已興建的行人通道往來康城站。康城商場內的通道、動感公園，及連接環保大道與康城站的通道相繼完成，該臨時通道將按規劃移除。

在社交平台facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」，有網民稱，日出康城第1期住宅「首都」居民強烈抗議，要求業主聯署向政府及港鐵爭取臨時通道「永久化」。方國珊稱，昔日有臨時通道，居民僅需約5分鐘，就能從港鐵康城站走到屋苑部份期數；若臨時通道移除後，居民需要在環保大道繞道而行，涉及斜路及約18層梯級，令其出入時間延長至約12至15分鐘。

方指，臨時通道的使用者，包括日出康城第1期「首都」及第3期「緻藍天」約兩萬名居民，及石角路一帶約2.5萬名居居，而部分人是以輪椅出入的長者居民，及以嬰兒車照顧嬰兒的家庭及外傭居民，故批評港鐵的安排並不合理，令居民出入構成不便。她呼籲居民繼續聯署表達意見，期望港鐵能保留相關臨時通道，方便居民出入。

港鐵稱，相關移除安排早前已知會日出康城業主發展項目委員會，並已透過通告形式通知居民；又稱現時區內居民可使用多條行人通道，往來各期屋苑、商場及康城站各出入口。

相關字詞﹕日出康城 港鐵 臨時通道

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