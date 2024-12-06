黎智英案｜黎受訪時曾稱可以離港　解釋稱因屬非法途徑「從不想這樣做」 (17:36)

辯方今午播出2020年7月2日《美聯社》發布的黎智英專訪。黎在訪問中表示：「會繼續留港爭取民主，但現在要循截然不同的途徑來做這件事。」黎在庭上解釋，當時香港有新法律，因此需要改變態度和行動。辯方追問如何改變？黎表示當時法例剛生效，尚未有答案，只知道情況會變得很不一樣，並強調不會透過非法手段抗爭。

此外，辯方提到，黎智英2020年7月1日接受《霍士財經網》訪問時稱不知紅線何在。黎解釋，他當時覺得《國安法》內容太籠統及欠缺透明度，但同意主張制裁屬超越紅線的行為。

另一方面，據辯方今早展示的資料，7月1日凌晨，負責替黎管理Twitter帳戶的作家李兆富在WhatsApp感謝黎過去給予的機會，希望黎的Twitter帳戶由他人管理；惟黎智英供稱，同日日間，他續向李兆富提供Twitter帖文相關資料，而李亦有協助發表帖文，包括發文稱香港變成「警察政權」，以及轉發台灣《蘋果日報》（台蘋）的帖文。

據庭上展示的資料，上述台蘋帖文指，黎智英於7月1日「現身民主黨街站批惡法『辣到離譜』」，但黎在庭上稱當日在街站沒有接受訪問，亦無發言，相信台蘋於帖文引述他在其他場合發表的言論。法官杜麗冰指出，「so it was fabricated（那麼帖文內容是捏造）」；黎稱可說是捏造，同時重申台蘋只是把他在其他發表的言論湊合其中。

審訊周一（9日）續。