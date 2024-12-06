華富邨重建計劃第三期住戶料提早6年遷出　彩虹邨今日遷拆3座樓宇 (17:37)

房委會表示，待華富邨重建計劃第一期華安樓及華樂樓租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋後，隨即將清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期；新安排預計可讓華翠樓和華景樓的租戶提早約6年，於2034年第二季遷入華富邨第1期的新建接收大廈。消息未有交代整個重建計劃能在何年完成。

宏照道第1期轉為綠置居項目 受彩虹邨清拆影響租戶可優先選購

另外，房委會策劃小組委員會今日於會議上通過，將有2576個公屋單位的宏照道第1期發展計劃轉為綠置居項目，連同去年底已宣布轉為綠置居項目的宏照道第2期，兩期總共提供4043個單位。房委會表示，待資助房屋小組委員會通過相關銷售計劃的銷售安排後，受彩虹邨第1期清拆計劃影響的住戶，將可於目標清空日期前優先選購資助出售單位，包括宏照道第1期和第2期的單位。

受彩虹邨重建計劃影響的住戶，房委會將發放搬遷津貼，1人戶10,030元，2至3人戶17,300元，4至5人戶24,570元，6人或以上住戶31,910元；單身和二人家庭住戶可選擇領取現金津貼，代替入住公屋，建議津貼額分別為78,820元和96050元；有意購買綠置居或居屋的清拆戶享有優先揀樓資格，包括宏照道第1和第2期。

針對如何保育彩虹邨「打卡外牆」，消息指還在討論階段，暫未有定案，但會重點考慮。

商戶方面，房委會計劃向合資格商戶發放特惠津貼，金額相當於正式公布清拆安排當日，在租約訂明每月淨額租金的15倍；合資格商戶亦可獲參與特設投標，租用接收屋村或原址重建邨預留的新商業單位，或房委會轄下的指定空置商舖和檔位，中標者免租3個月；如商戶放棄特設投標，可獲一筆過12.5萬元替代津貼。