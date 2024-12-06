入稟控僱主性騷擾及種族歧視　孟加拉裔律師行女文員索償23.6萬 (16:46)

申索人為姓Khan；兩名答辯人分別是律師徐沛雄及Manuraj。根據入稟狀，徐是徐沛雄律師行的獨立執業者，Manuraj是徐的僱員，並且是申索人家庭的朋友，由他介紹申索人到涉案律師行工作。

入稟狀續指，案發時段橫跨2021年3月至翌年2月，徐分別涉及違反性別及種族歧視，包括他從Manuraj學到印地語中有關女性生殖器官的粗口後，經常用該些粗口來稱呼申索人。律師行內有一名同事（入稟狀中被稱作好先生）曾出言勸上徐的行為，但徐沒有聽勸，更指想挑逗申索人。

此外，徐知道申索人來自一個孟加拉裔家庭，卻多次使用針對巴基斯坦人及南亞裔人士的冒犯詞語「巴基」（Paki）來稱呼申索人，更向她指「所有巴基」都是男盜女娼。申索人因為以上事件感到沮喪，時常落淚。至前年2月10月，徐在申索人招待一名客戶喝水後，指該客戶只喝了半杯水，斥罵申索人浪費水及害他蝕錢，又罵她是「又蠢又懶的巴基」，事後解僱申索人。

針對第二答辯人Manuraj，申索人指他經常於辨公室內高談闊論他與其他女性的「性事」，無視申索人身為穆斯林女教徒而作為聽者的不適，更向申索人指伊斯蘭教是一派胡言（nonsense）。申索人亦指，Manuraj曾用手機向她傳送含性玩具的照片，指申索人不應服藥治療她的精神障礙，反而需用該性玩具來自娛，以及在一次晚飯後強行隔著口罩吻向申索人嘴唇。