政府委任黃英豪為浸大校董會主席　魏明德任城大校董會主席　林大輝再任理大校董會主席 (16:09)

李家超說，浸大、城大和理大3所大學都是香港的重要資產，為全力推進香港成為國際專上教育樞紐提供源源不絕的動力，政府和市民對3間大學均寄予厚望。他稱，新獲委任人士均是傑出的社會領袖，相信以他們在公共服務方面的豐富經驗及對香港教育界的了解，必定能帶領3所大學未來幾年在各個範疇取得更大成就。

黃英豪稱對獲委任深感榮幸，十分欣喜能與整個浸大社群並肩合作。浸大校長衞炳江歡迎任命，稱黃在公共服務、企業管治和專業領域均成就卓著，「憑藉其卓識洞見和豐富經驗，定必能引領浸大續創高峰。」衞炳江亦向即將卸任的校董會暨諮議會主席陳鎮仁致謝。

城大表示，魏明德對學術界貢獻良多，期待他為大學帶來的遠見卓識和寶貴貢獻，進一步提升大學在追求學術卓越和創新的使命。城大校長梅彥昌表示熱烈歡迎魏明德加入大學社群，「深信在魏先生的領導下，城大定會百尺竿頭，更進一步」，他又感謝現任校董會主席黃嘉純多年來的奉獻。