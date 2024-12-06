反恐條例第二案　辯方質疑無確認被告身分　警員稱屬行動戰術無記入書面口供 (16:08)

被告依次為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。第25名監視警員供稱，楊怡斯2020年3月7日下午6時由港鐵旺角站前往朗豪坊，她吸煙時曾除下口罩，清楚顯示正面容貌。不久，楊在公園會合何卓為，兩人步入餃子店。

辯方大律師陳偉彥盤問指，楊怡斯常戴口罩，警員憑眉心間距、眼睛間距等辨認身分，為何沒有在口供紙交代。警員答，辨認身分程序關於「行動戰術」，沒有記入口供。辯方質疑，警員憑眉心間距認人並非戰術，警員否認說法。辯方一度問及行動戰術的基礎，控方引用公眾利益豁免權（PII）反對。

辯方質疑，警員從未確認目標人物是楊怡斯；警員否認說法，指在楊步出旺角站、吸煙時除口罩及離開餃子店共3個時刻確認身分，「供辭無提過，唔代表我哋唔會做，呢個係我哋專業」。辯方又質疑，警員見楊除口罩露面時無拍片和拍照，說法欠缺證據支持。警員承認沒拍片拍照，指「呢個係我記憶，我唔明你可以質疑啲咩」。

第33名監視警員負責尾隨和拘捕李嘉濱，警員稱2020年3月7日發現李在旺角從私家車下來，身穿黑色衣褲和戴眼鏡。晚上11時半，警員將李截停拘捕，罪名為製造炸彈。警員表示從後控制李的雙手，大叫「警察咪郁」，惟李揮手掙扎，試圖擺脫控制。

該警員表示，李嘉濱是製造炸彈的疑犯，未能確定身上有否引爆器、炸彈或其他殺傷力武器；為保障公眾安全，警員將李帶入後巷搜身，及後交由同僚處理。辯方質疑，當時很多人穿黑衣，警員「認錯人」和「跟錯人」，該警員一概否認。聆訊下周一（9日）續。