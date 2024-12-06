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23條生效後未獲減刑　馬俊文提司法覆核被駁回 (16:29)

被稱為「第二代美國隊長」的馬俊文2021年被裁定國安法下的煽動他人分裂國家罪成，輾轉經上訴後判囚5年，原因獄中行為良好而減刑三分之一，可於今年3月獲釋，惟在獲釋前兩天《維護國家安全條例》(下稱「23條」)生效，未獲減刑。馬俊文早前入稟高院申請司法覆核，為首宗就23條立法的司法覆核案件，馬要求法庭頒令懲教署長立即釋放他及賠償。國安法指定法官李運騰今日（6日）就馬提出程序不公的一項議題上批准司法覆核的許可，並經考慮席前所有證據後，裁定駁回馬俊文的司法覆核。 

申請人為馬俊文，擬定答辯人為懲教署長。根據入稟狀指，馬於2020年11月被還押，其後被裁定煽動他人分裂國家罪成，經上訴後改判囚5年的時序。根據《監獄規則》，若囚犯實際刑期超過一個月，可因勤奮及行為良好獲減刑最多三分之一。馬於今年2月24日獲告知將於3月25日獲釋，但在3月23日「23條」刊憲生效後，突被告知原定獲釋日期被取消，須繼續服刑至少一年。

馬一方早前在審訊中指，新安排有違程序公義、不合理，侵害人身自由，要求法庭頒令懲教署長立即釋放馬；懲教署長的代表則指在新規條下，署長考慮觸犯國安罪行的囚犯是否提早釋放時，只需考慮是否信納該囚犯不會不利國家安全。

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