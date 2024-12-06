23條生效後未獲減刑　馬俊文提司法覆核被駁回 (16:29)

申請人為馬俊文，擬定答辯人為懲教署長。根據入稟狀指，馬於2020年11月被還押，其後被裁定煽動他人分裂國家罪成，經上訴後改判囚5年的時序。根據《監獄規則》，若囚犯實際刑期超過一個月，可因勤奮及行為良好獲減刑最多三分之一。馬於今年2月24日獲告知將於3月25日獲釋，但在3月23日「23條」刊憲生效後，突被告知原定獲釋日期被取消，須繼續服刑至少一年。

馬一方早前在審訊中指，新安排有違程序公義、不合理，侵害人身自由，要求法庭頒令懲教署長立即釋放馬；懲教署長的代表則指在新規條下，署長考慮觸犯國安罪行的囚犯是否提早釋放時，只需考慮是否信納該囚犯不會不利國家安全。