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黎智英案︳黎稱國安法後已無要求制裁　曾撰「獄中信」惟無發布 (16:03)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案，今（6日）第104日審訊。黎智英供稱知道《港區國安法》下要求制裁是刑事罪行，法例實施後他已無這樣做，「因為這樣等同自殺」。黎又指，國安法前已預計自己入獄，曾寫了一篇題為「獄中信」的文章，據庭上展示的內容，黎請求「美國朋友」不要忘記他們。黎承認原先擬透過文章向公眾說一些話，後來打消念頭，文章最終無發布。

國安法2020年6月30日晚上11時實施，辯方展示7月1日凌晨3時許，李兆富發信息給黎智英感謝他過去給予的機會，提出希望黎的Twitter帳戶能由其他人管理，他亦已知會黎的助手Mark Simon，黎早上醒來後回覆指他已閱讀國安法細節，形容很嚴苛和會破壞香港法治，「你保持低調沒有錯」。黎供稱他同意李這樣做，因當時是非常危險的時刻。

同日《華爾街日報》編輯Bill McGurn發信息給黎稱他已看過黎早前撰寫的文章「Letter from a Hong Kong Jail」（香港獄中信），認為很有力，提醒若內容有更改要盡早告知。據辯方庭上展示的文件，當中稱「給我的美國朋友，我現在獄中跟你們說，我們正被中國壓榨，因為我們與你們有共同價值觀。在我們需要幫助的時刻，請不要忘記你們的朋友。」

辯方指找不到該文的發布紀錄，黎稱文章於7月1日前撰寫，代表他當時的想法，他預計自己會入獄。辯方問黎是否打算入獄後告訴公眾一些事？黎表示他原先想，但最後決定不發布。

另一方面，7月1日黎在WhatsApp跟時任《蘋果》高層張劍虹、陳沛敏、羅偉光和林文宗，以及多名民主派人士，包括李柱銘、李永達、李卓人和何俊仁討論《國安法》。據辯方展示的訊息，黎向陳沛敏表示「中共癲咗」，跟林文宗談及法例時，林稱「我們也要好好研究當中對付傳媒的條文」。黎在庭上解釋，「國安法出乎意料地嚴苛，肯定會摧毁香港」，因此形容「中共癲咗」。

黎肯定《蘋果》有仔細研究國安法有關傳媒的條文，辯方追問黎有否自行研究法例，黎稱沒有，「我等待他們的研究」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 港區國安法 蘋果日報

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