朱國強稱有初中高中教科書國安法內容重疊　蔡若蓮：會跟進 (14:37)

蔡若蓮會上簡介教育局推動國民及國家安全教育措施，包括提供學校行政及教育指引和課程指引、舉辦教師培訓、組織學習活動如內地交流等。在優化課程方面，蔡表示自2021/22學年在高中級別開始推行公民科；今學年由中一級開始推行初中公經社科，以代替生活與社會科；下學年開始推行小學人文科，增潤中華文化、國史及國家地理元素。

教育界議員朱國強指，個別初高中教科書有關國安法內容重疊，其課程大綱「一模一樣」，關心局方會否考慮向高中學生教授更深入、更有意義的內容。新民黨葉劉淑儀則問及高中國安教育課程難度，指國安條例「好複雜，幾百頁，幾廿條條文」，認為只需確保學生了解立法意義、外國亦有國安法即可，不需過分深入。蔡若蓮同意葉劉淑儀說法，強調同學需了解法治精神、國安立法意義，但毋需細讀條例。她亦重申國安課程內容深淺度呈螺旋遞進，初高中課本不應有「照抄」情況，稱會後將跟進。

另外，經民聯陸瀚民關心新聘教師參加「基本法及香港國安法」測試情况，教師須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。蔡若蓮指教育局自2022/23至今學年共舉辦16輪「基本法及香港國安法」測試，報考人數約4萬人，約3萬人應考，合格率達九成半，表示教師大多對相關法例有基本認識。