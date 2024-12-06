朱國強稱有初中高中教科書國安法內容重疊　蔡若蓮：會跟進 (14:37)

教育局長蔡若蓮今（6日）出席立法會教育事務委員會會議，匯報教育局在幼稚園及中小學推動國民及國安教育的最新工作進展。蔡若蓮指，現時本港中小幼國民教育和國家安全教育課程已包含愛國主義教育元素，並會持續更新及優化中小學相關課程。有議員指出個別初中及高中教科書的課程內容有重疊，蔡回應課程深淺程度應配合學生學習需要呈螺旋式遞進，內容不應重覆，會後將跟進。
蔡若蓮會上簡介教育局推動國民及國家安全教育措施，包括提供學校行政及教育指引和課程指引、舉辦教師培訓、組織學習活動如內地交流等。在優化課程方面，蔡表示自2021/22學年在高中級別開始推行公民科；今學年由中一級開始推行初中公經社科，以代替生活與社會科；下學年開始推行小學人文科，增潤中華文化、國史及國家地理元素。
教育界議員朱國強指，個別初高中教科書有關國安法內容重疊，其課程大綱「一模一樣」，關心局方會否考慮向高中學生教授更深入、更有意義的內容。新民黨葉劉淑儀則問及高中國安教育課程難度，指國安條例「好複雜，幾百頁，幾廿條條文」，認為只需確保學生了解立法意義、外國亦有國安法即可，不需過分深入。蔡若蓮同意葉劉淑儀說法，強調同學需了解法治精神、國安立法意義，但毋需細讀條例。她亦重申國安課程內容深淺度呈螺旋遞進，初高中課本不應有「照抄」情況，稱會後將跟進。
另外，經民聯陸瀚民關心新聘教師參加「基本法及香港國安法」測試情况，教師須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。蔡若蓮指教育局自2022/23至今學年共舉辦16輪「基本法及香港國安法」測試，報考人數約4萬人，約3萬人應考，合格率達九成半，表示教師大多對相關法例有基本認識。