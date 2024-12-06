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涉灣仔暴動案重審　官裁陳虹秀表證成立 (14:22)

涉2019年8．31灣仔衝突案暴動罪的「陣地社工」成員陳虹秀一度被裁定表證不成立，去年律政司上訴得直，案件須發還重審。陳早前不認罪受審，案件今日（6日）於區院續審，控方播放案發時攝錄到被告身處暴動現場的片段後，完成控方案情，暫委法官鍾明新裁定陳所面對的暴動罪有表證成立；辯方透露，需時與陳商討如何處理辯方案情，案件現押後至下周一續審。

被告陳虹秀（案發時45歲）否認一項暴動罪，指她於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶與其他身份不詳的人參與暴動。陳於事隔5年就案件受審。

控方原打算傳召一名警方證人以專家身份，就從現場片段中辨識陳的行蹤及聲音作供。控方開庭後表示，由於控辯雙方達成共識，可以用片段截圖代替證人舉證，故毋須傳召相關專家證人。控方續播放案發當晚的現場片段，顯示當晚7時許，陳與示威者在軒尼詩道1號、即近軍器廠街附近聚集，現場有人生起火堆。

片段緊接顯示陳於軒尼詩道近修頓球場外的情況，辯方指陳當時「快步走」、身旁的人都是記者與警方，其時示威者已經退守到離陳的位置相隔一個街口，故辯方強調當時「被告同警方防線近啲」，惟控方只同意陳是「相對地近警方」，並指陳並非所有時段都靠近警方，例如她在火堆附近時是靠近示威者。辯方另指，其後片段傳出疑似槍聲，亦見有警員開槍，但看不清楚槍械的款式類型。

控方播畢片段後表示完成控方案情，辯方沒有中段陳辭，暫委法官鍾明新裁定陳所面對的暴動罪有表證成立。辯方交代辯方案情，指有數名被告的品格證人，但不會傳召他們作供，改以呈堂信件的方式處理，並指需時與陳商討如何處理其餘的辯方案情。

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