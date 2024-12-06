牙科街症服務月底起電子派籌 (14:25)

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，服務網上登記系統採用實名登記，每人僅可登記一次，並用抽籤方式分配籌額。至於電子登記會否影響長者使用，許回應稱已預留一半的籌額給長者，另已安排地區康健中心等機構職員協助長者網上登記，亦會增派人手到街症診所協助登記並查驗身分，相信不再再現通宵排隊。至於牙科街症服務派籌數量，許美賢表示，當前招聘理想，今年過半畢業牙醫加入衛生署，明年將視乎人手調整籌數。

醫衞局常任秘書長陳松青表示，政府積極考慮為牙科街症服務引入資格審查，惟任何審查安排均有行政成本，將視乎電子派籌後的服務需求再決定是否推行。許美賢則透露，會參考醫管局普通科資格審查的做法，明年或公布有關消息。

此外，陳松青指，政府明年將推行「社區牙科支援計劃」，利用非政府組織、社福機構服務弱勢社群的網絡轉介牙科病患，冀涵蓋至以往未服務到的社群，如無家者、低收入人士及居住環境惡劣的人士等。他透露，衛生署已於上月邀請有意願機構提交計劃書，機構反應積極，將在確定合作關係後再商討轉介病患的標準。

去年《施政報告》中宣布，在2025年內推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，醫衞局副秘書長李力綱透露，計劃預計2025年第一季推出，採用共付形式引導青少年使用私營口腔醫療健康服務，目前的建議共付額為200港元，即青少年繳納200元就可以使用到私營牙醫的服務。