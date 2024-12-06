陳美寶首以局長身分赴立會　稱南港島線西段建高架橋助降成本四成 (12:19)

民建聯陳學鋒關注不同鐵路系統能否做到「無縫接駁」，在出入閘機、票價等方面對接，又稱系統主要在高架橋上行走或十分接近民居，影響景觀及造成噪音，期望當局做好公眾諮詢並聆聽居民意見。陳美寶稱，當局會考慮南港島線由港鐵或其他適合的營運者經營，同時會研究如何與現有鐵路網絡接駁，涉及方便性、票價等，現時仍未有最終決定。她又解釋，使用高架橋的成本，較於地底興建鐵路減四成，當局會向南區居民多作解說，又稱如成功採用較輕型的膠轆，所造成的噪音及霸佔的路面會較少，當局會特別小心處理。

另外，北環線主線預計2025年開展施工、2034年竣工，民建聯劉國勳關注會否分階段開通。陳美寶回應指，當局目標來年可就北環線簽定協議及開工，財務安排及詳細規劃等已進入最後研究階段，會密切留意人口遷入需要，視乎效果，考慮北環線會否分階段開通，亦會爭取北環線主線及支線可同步開始施工。議員陳紹雄則關注港深西部鐵路、將軍澳南延線等研究進度。陳美寶稱，「港深跨界軌道基礎設施建設專班」早前召開會議，當局就該路線的第二階段研究已完成，目前正進行內部程序，預計明年初可於立法會作匯報。她亦形容，將軍澳南延線已進入當局「視線範圍」，需要積極推進，局方日前曾與發展局到區議會作諮詢。

實政圓桌田北辰稱有多個鐵路項目待興建，關注港鐵財務安排，政府會否考慮發債資助興建。陳美寶表示，要視乎港鐵整體財務安排及相關估算，待港鐵向當局提交全盤建議後，再考慮部署。她指出，政府就每個項目與港鐵簽署獨立協議，按鐵路加物業模式發展，認為現有項目推展年期較長，規模不比以往其他項目大，不可以按目前市况貿然推斷日後情况，形容當局感到樂觀。她又說，港鐵有財務顧問及精算師等考量財務情况，認為港鐵有完善架構檢視其財務持續性、是否有需要融資借貸，相信港鐵有心處理。

稱未來工作繁重 允提速提效

運物局今在會上交代東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、北環線、洪水橋站等的施工日期及預計竣工日期。多名議員歡迎陳美寶履新。

她表示，未來會採取「雙創新思維」，即技術及政策創新， 包括透過港鐵或公開招標，廣納內地、本港及海外的新技術，考慮在推展鐵路項目時，引入除重鐵外的更多技術；政策方面則會盡量壓縮或同步處理一些準備及法定程序，期望在規劃、設計及施工每個環節用過多時間。她亦說，未來2至5年，有不少已規劃、已開展或正在規劃的項目，亦有不少新鐵路線正在蘊釀，形容未來工作繁重，當局會提速提效。