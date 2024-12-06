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海洋光譜號抵啟德郵輪碼頭　巴士較上月早開　到場的士增 (09:51)

載有約4900名乘客、由上海出發的郵輪海洋光譜號今早（6日）抵港，停靠啟德郵輪碼頭。今早郵輪碼頭交通安排有別於上月「名人極致號」訪港，巴士線頭班車時間較早，到場的士亦較多。本報記者六時許起在碼頭觀察，旅客大多選擇乘搭巴士離開，分別前往高鐵西九龍站、啟德站等，不少旅客約15至20分鐘即可上車離開。

5條途經郵輪碼頭的巴士線均於早上5時許至7時許開始行駛。政府早前指，除四條常規巴士路線及一條專線小巴路線外，將額外增加兩條特快巴士路線，分別接駁啟德站和高鐵西九龍站，預計至少53個巴士班次投入服務；碼頭營運商將向進入碼頭載客的士派發100元石油氣優惠券。另繼續有收費及免費旅遊巴路線分別往觀塘APM商場，以及鑽石山、九龍塘及高鐵西九龍站，惟首班車於8時半或9時開出。

記者清晨六時許到達郵輪碼頭，旅客約6時40分起開始陸續步出抵港大堂，旅客大多選擇乘搭巴士離開，少部分則乘搭的士。今次碼頭特意開放原屬限制區的B區行李大堂，讓旅客在內等候巴士，並安排工作人員在內協助分流，以及安排載有行李架的機場巴士接送旅客，不少旅客抵港旋即分流到行李大堂候車，約15至20分鐘即可上車離開。

來自美國的旅客馮先生上月亦曾在啟德落船，指今次在早上約7時上岸，「上月落船少啲車，唔知有咩車，今次交通就方便」將留港數日觀光。馮先生又說，相比上月，今次「一出來就有單張，今次（交通）很方便」，留意到今次新增了很多巴士線，將乘搭巴士到最近的地鐵站，惟提及免費穿梭巴應更早開出。

亦有部份旅客乘搭的士離開，相比上月「名人極致號」靠岸，在場的士明顯增加，早上六時許時已有約四至五部的士在場，其後逐漸增至數十部，旅客甫到站即可登車離開。的士司機楊先生說，約7時收到朋友電話呼籲到碼頭載客，認為現場「有規有矩」，加上可獲發100元石油氣券，特意從尖沙咀到碼頭到場載客，希望措施可持續。

另一名的士司機王先生則指，昨晚收到車行通知有郵輪到港，故到碼頭載客，坦言「不是一百元（石油氣券）一定不會入來」，否則同一時段在市區兜客，「繁忙時間一小時好彩可有二三百元，如果這裡無客人，（收入）差距會好遠」。

海洋光譜號今早6時抵港，未來兩個月會以香港作為季節性母港，共提供八個航次。文體旅局日前召開會議，加強統籌啟德郵輪碼頭未來數月接待母港大型郵輪的預備工作，與會者包括運輸署、警務處、相關郵輪公司、交通服務營辦商、旅發局及郵輪碼頭營運商的代表。　　 

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